Da Ballin un sarto del piede per le scarpe su misura

Aumenta la richiesta di scarpe su misura: alla alla “Corte della Pelle”, lo store di “Ballin Calzature”, c’è un sarto del piede

La scarpa deve, in ogni sua parte, sapersi adattare al piede: per questo alla “Corte della Pelle”, lo store di “Ballin Calzature”, c’è un tecnico specializzato, un ‘sarto del piede’ con decennale esperienza. È il maestro calzolaio Franco Ballin, il fondatore dell’azienda. Il servizio è necessario per realizzare calzature su misura con precisione al millimetro, per rispecchiare in tutte e cinque i punti del piede le unicità della persona: malleolo, lunghezza, calzata, entrata e caviglie. Un servizio di lusso, molto apprezzato.

Accade nella Riviera del Brenta, alla “Franco Ballin”: una storia imprenditoriale che inizia nel 1972 nel distretto della calzatura del Veneziano. Franco Ballin, che al tempo lavorava per il calzaturificio del cognato, decise di fondare una società famigliare per la produzione di scarpe da donna: nei primi anni Ottanta la crescita industriale e nei Novanta la specializzazione nel terzismo di lusso.

Dieci anni fa, la decisione di far nascere un marchio di proprietà, che oggi viene proposto a Fiesso d’Artico, giusto di fronte allo stabilimento produttivo. Oggi il flagship è modello per il proprio respiro internazionale: le produzioni vengono vendute anche a Londra e Tokyo. Ballin oggi esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, occupa una trentina di persone, il fatturato si aggira attorno ai due milioni di euro. La realizzazione di prodotti e la distribuzione commerciale per le grandi griffe internazionali (grazie a contratti di licenza) è il core business aziendale.

Mezzo secolo dopo l’avvio dell’attività, oggi le redini sono in mano ai fratelli Roberto e Stefano, ma la presenza attiva di Franco Ballin in azienda è fondamentale: il maestro calzaturiere segue in prima persona anche le attività del Politecnico Calzaturiero, la prima scuola italiana per calzolai. Ma l’anima aziendale è sempre quella, è artigianale. Franco Ballin propone per il 2021 due linee da uomo e altrettante da donna, una formale e una sportiva.