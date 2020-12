Ruggero in radio con il nuovo singolo “Pensando”

Ruggero in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Pensando”: il brano è disponibile anche sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “PENSANDO”, nuovo brano di RUGGERO nonché sesto episodio della serie di video musicali intitolata “Atineres”, inaugurata a gennaio dall’uscita del videoclip del singolo “Sentirmi meglio”.

“PENSANDO”: così si intitola il nuovo brano del cantautore RUGGERO. Una vera e propria riflessione a voce alta sulle tante domande senza risposta della vita, un monologo cantato che approda, infine, alla presa di coscienza sull’unica realtà di cui abbiamo certezza: i sentimenti che proviamo. La perenne battaglia tra testa e cuore finisce quindi in parità, i due elementi si alleano per andare di pari passo, senza vincitori né vinti.

Spiega Ruggero a proposito del nuovo singolo: «La mia testa macina continuamente pensieri e domande a cui non so rispondere e che mi rendono inquieto. Sono molto paranoico, spesso troppo. In questa canzone voglio in qualche modo psicanalizzarmi e trovare un equilibrio».

Il videoclip ufficiale di “Pensando”, diretto da Piero Torricelli, è l’episodio n°6 della serie “Atineres”. Il focus della sequenza di immagini è sul momento di riflessione durante il quale Ruggero ripensa alle tappe del suo cammino verso la serenità, cercando di metabolizzare tutto ciò che gli è accaduto. La proiezione mentale del musicista è un equilibrista con poco equilibrio: testa e cuore lo trascinano da una parte e dall’altra. Alla fine, riuscirà a trovare un punto di incontro tra i due elementi e a sfiorare la meta che è sempre più vicina.

Biografia

Ruggero, pseudonimo di Filippo Lazzari, nasce a Cremona il 3 gennaio 1993. A 19 anni si trasferisce a Firenze dove diventa allievo del maestro Walter Savelli. Comincia a farsi notare esibendosi allo storico “Paszkowsky”. Nel 2015 è la voce delle tappe toscane del tour del batterista internazionale Will Hunt. Nel 2016 è ideatore e promotore dello spettacolo di beneficenza presso il teatro-cinema Sala Esse di Firenze dal titolo “L’isola che c’è”, che ha totalizzato il tutto esaurito. Contestualmente scrive e pubblica “Sassi turchini”, canzone che tratta il tema della disabilità. L’11 gennaio 2019 esce “La Gente Mi Chiama Ruggero”, il suo primo album di inediti. Dal 3 gennaio 2020 è partito su Youtube il progetto “Atineres”, una serie di videoclip musicali che raccontano di un viaggio alla ricerca della serenità. Dopo la pubblicazione dei primi cinque episodi della serie (“Sentirmi meglio”, “Noia da 10”, “Pirandello”, “10 donne nude” feat. Luca D’Arbenzio”, “Sei quella”), ora è disponibile in radio e in digitale un nuovo brano dal titolo “Pensando”.

Facebook: https://www.facebook.com/lagentemichiamaruggero/

Instagram: https://www.instagram.com/spesso_ruggero/?hl=it

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtB4FTWRb7K6Mfb5E956_kg