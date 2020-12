Network Contacts dona 50mila euro all’AIRC

Network Contacts (Gruppo Activa) insieme alla Onlus Conta su di Noi raccoglie oltre 50.000 euro per l’Airc

Network Contacts, azienda di BPO del Gruppo Activa, insieme alla Onlus Conta su di Noi, all’impegno e alla generosità di tutte le lavoratrici e i lavoratori e dei propri partner, ha raccolto 51.500 euro che saranno interamente devoluti all’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, grazie all’attivazione di una Lotteria di Beneficienza.

“Il Terzo Settore ha reagito con grande efficacia e generosità durante l’emergenza sanitaria, sociale ed economica, ma allo stesso tempo è stato drammaticamente colpito dal cambiamento dei comportamenti – dichiara Lelio Borgherese, Presidente del Gruppo Activa – Per questo è stato ancora più importante aiutare in modo concreto e sostanziale, perché la tenuta di tutti dipende dall’impegno di ciascuno. Questa è la nostra visione di Community Care e nonostante siano molti anni che sosteniamo l’AIRC, lo abbiamo sempre fatto senza clamore. Quest’anno però abbiamo ritenuto importante accendere la luce sulle difficoltà affrontate dalle donne e dagli uomini e dalle organizzazioni che si adoperano per gli altri o che dipendono dall’aiuto degli altri. Speriamo che questo importante traguardo sia solo un punto di partenza”.

“Non so come facciano ma le persone di Network Contacts ogni anno riescono a stupirci – commenta il Direttore Generale dell’Airc Niccolò Contucci – non solo raggiungendo gli obiettivi prefissati che sono sempre molto ambiziosi, ma superandoli e superandosi. Noi siamo da anni un riferimento nella Ricerca contro il Cancro, ma posso dire con orgoglio che loro sono i nostri punti di riferimento quando cerchiamo sostegno”.

“Con la somma raccolta daremo una borsa di studio per una ricercatrice nata in Puglia. Abbiamo scelto così di ribadire il nostro rapporto indissolubile con il territorio – spiega Diletta Rosati, Presidente della Onlus Conta su di Noi – Questo è il terzo anno consecutivo che sovvenzioniamo borse di studio, e ci riempie di orgoglio sapere di aver aiutato tre giovani talenti pugliesi a fare il proprio lavoro per il bene di tutti”.

“La lotteria di Natale – afferma Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts – fa parte della nostra storia. E nemmeno in questo complicato 2020 ci ha lasciato indifferenti. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Quando abbiamo lanciato la lotteria ci eravamo chiesti come potessero andare le cose, quale potesse essere la risposta dei nostri lavoratori, in un periodo peraltro in cui la stragrande maggioranza di loro opera in smartworking e la maggior parte dell’attenzione è assorbita dal covid. Ma non dimentichiamolo: ci sono emergenze storiche a cui è necessario continuare a rispondere con un gesto di solidarietà e una piccola grande mano”.