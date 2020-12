Lupus eritematoso: miglioramenti veloci con anifrolumab

Lupus eritematoso sistemico: con anifrolumab miglioramenti rapidi e sostenuti nei pazienti secondo uno studio presentato al Congresso ACR

Secondo i risultati di uno studio presentato all’American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2020, tenutosi virtualmente, pazienti con attività cutanea al basale da lieve a grave che hanno ricevuto anifrolumab hanno avuto miglioramenti rapidi e sostenuti nel lupus eritematoso sistemico (LES) cutaneo.

Negli studi di fase 3 TULIP-1 e TULIP-2, una percentuale maggiore di pazienti con LES e un punteggio di area e indice di gravità della malattia del lupus eritematoso cutaneo (CLASI-A) di 10 o superiore al basale che hanno ricevuto anifrolumab rispetto al placebo hanno ottenuto un punteggio di almeno il 50 % di riduzione della gravità della malattia alla settimana 12.

In questo studio, i ricercatori hanno cercato di valutare ulteriormente gli effetti di anifrolumab sull’attività del LES specifica della pelle utilizzando i dati aggregati degli studi TULIP-1 e TULIP-2.

I dati sono stati raccolti da entrambi gli studi randomizzati in doppio cieco di 52 settimane e le risposte cutanee sono state confrontate tra i pazienti che ricevevano anifrolumab e quelli che ricevevano placebo.

Una risposta CLASI-A è stata definita come una riduzione del 50% o più del punteggio CLASI-A rispetto al basale nei pazienti con un punteggio CLASI-A al basale di almeno 10.

Un modello di rischio proporzionale di Cox è stato utilizzato per valutare il tempo alla risposta CLASI-A sostenuta fino alla settimana 52.

In totale, 360 pazienti con LES attivo da moderato a grave hanno ricevuto 300 mg di anifrolumab per via endovenosa ogni 4 settimane per 48 settimane, insieme al trattamento standard di cura.

Un totale di 366 pazienti hanno ricevuto placebo. Al basale, il 95,9% dei gruppi di pazienti combinati (n=696) aveva un punteggio CLASI-A maggiore di 0 e il 27,7% (n=201) aveva un punteggio CLASI-A di 10 o maggiore (bilanciato tra i gruppi).

Nel sottogruppo di pazienti con punteggio CLASI-A al basale pari o superiore a 10, è stata osservata una riduzione maggiore del 50% entro la settimana 12 nel 46,0% dei pazienti (n=49) che ricevevano anifrolumab rispetto al 24,9% di quelli (n=24) che ricevevano placebo (differenza, 21,0; IC 95%, 8,1% -34,0%; p nominale <0,001).

I ricercatori hanno registrato la separazione tra i gruppi di trattamento già alla settimana 8 (differenza, 14,3; IC 95%, 1,8% -26,9%; p nominale <0,02).

I pazienti che hanno ricevuto anifrolumab hanno mostrato un tempo sostenuto alla risposta CLASI-A alla settimana 52 nello studio TULIP-1 ( hazard ratio [HR], 1,91; IC 95%, 1,14-3,27) e nello studio TULIP-2 (HR, 1,55; IC 95% , 0,87-2,85).

Nel sottogruppo di pazienti con punteggi CLASI-A al basale maggiori di 0, un maggior numero di pazienti hanno ottenuto una riduzione della risposta CLASI-A del 50% o superiore entro la settimana 12 nei gruppi anifrolumab vs placebo sia nello studio TULIP-1 che in quello TULIP-2 ( p nominale <.05).

Il sottogruppo di pazienti con punteggio CLASI-A al basale di 10 o superiore sia nello studio TULIP-1 che in quello TULIP-2 ha dimostrato risultati simili (p nominale <0,05).

I ricercatori hanno concluso che i loro risultati “supportano il potenziale di anifrolumab per ridurre l’attività della malattia della pelle nei pazienti con LES da moderatamente a gravemente attivo”.

