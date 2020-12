We Can Be Heroes è arrivato su Netflix

Una storia di amicizia, di unione e di solidarietà. Ma anche una grande lezione di vita: i giovani possono essere gli eroi di domani. Ma non è sufficiente essere forti o avere dei super poteri, il vero ‘power’ è inseguire il bene comune insieme facendo le scelte giuste. Tutto questo è We Can Be Heroes, il film diretto da Robert Rodriguez, il cui titolo richiama il ritornello del memorabile brano ‘Heroes’ di David Bowie. Il vero super potere di questa storia è vedere come, mentre i grandi litigano e non riescono a gestire i problemi che infliggono la galassia, le nuove generazioni si uniscono e raggiungono l’obiettivo. Una lezione per tutti, soprattutto per i grandi, che riporta alla mente l’incredibile battaglia di Greta Thunberg, la giovane studentessa e attivista svedese che è stata capace di creare in poco tempo un movimento globale, il #FridaysForFuture, facendo alzare dalla sedia tantissimi studenti che sono scesi nelle piazze di tutto il mondo per gridare insieme a lei che la crisi climatica è un problema da risolvere al più presto.

Da oggi su Netflix, questa nuova avventura live action per ragazzi e famiglie racconta l’avventura di un gruppo di eroi teenager chiamati a salvare il mondo e i loro genitori.