Verlingue acquisisce Luso Atlantica in Portogallo

Verlingue consolida la sua dimensione europea con l’acquisizione di Luso Atlantica in Portogallo: è la quinta negli ultimi 5 anni

Verlingue, la filiale di brokeraggio assicurativo del gruppo Adelaïde, annuncia l’acquisizione di Luso Atlantica, 5° broker portoghese. Con questa nuova operazione di crescita esterna realizzata dalla filiale Verlingue, il gruppo Adelaïde prosegue l’attuazione del piano strategico annunciato alla fine del 2018, con il quale punta ad accelerare il suo sviluppo internazionale e a diventare un grande gruppo di brokeraggio assicurativo su scala europea, pur restando familiare e indipendente.

Lo sviluppo di Luso Atlantica si fonda sulle stesse esigenze e sugli stessi valori ed è incentrato su un alto livello di know-how in materia di consulenza e soddisfazione dei clienti.

Con 3 sedi (Lisbona, Porto e Portimao) e oltre 100 collaboratori, Luso Atlantica è uno degli attori principali nel campo della protezione e della gestione del rischio d’impresa in Portogallo. La società gestisce un portafoglio assicurativo da 100 milioni di euro e vanta un fatturato di 12 milioni di euro.

Il consiglio di amministrazione e la direzione di Luso Atlantica continueranno ad occuparsi della gestione esecutiva dell’azienda, in stretta collaborazione con i team di Verlingue, per unire le forze e continuare a sviluppare le proprie competenze a beneficio di clienti e collaboratori.

Luso Atlantica è la quinta operazione di crescita esterna internazionale in 5 anni realizzata da Verlingue, già presente in Regno Unito (con il marchio Verlingue) e in Svizzera (con i marchi Advantis, S&P e Meex).

Il gruppo Adelaïde è già presente sul territorio portoghese con la filiale Génération, broker specializzato in gestione previdenziale e spese mediche, che conta più di 250 collaboratori.

Gilles Beneplanc, direttore generale di Verlingue e Adelaide: “Questa acquisizione rientra nel piano strategico del gruppo, fortemente voluto da Jacques Verlingue, presidente del gruppo Adelaïde, e riflette le nostre ambizioni internazionali. Con Luso Atlantica, Verlingue entra a far parte dei primi 5 broker assicurativi in un paese e su un mercato estremamente dinamico in Europa. L’unione delle nostre forze e competenze è un’ottima notizia per i nostri clienti, i nostri partner e tutti i nostri talenti.”

José Félix Morgado, presidente del consiglio di amministrazione di Luso Atlantica: “Desideriamo offrire una riposta permanente alle sfide del mercato in materia di esperienza cliente. Unirsi a un broker ambizioso, indipendente ed europeo come Verlingue è un’ottima opportunità per i nostri clienti e collaboratori. Siamo entusiasti all’idea di poter lavorare con i team di Verlingue al fine di proseguire nel nostro sviluppo e nella costruzione di un broker leader sui nostri mercati.”

Benjamin Verlingue, direttore delle filiali internazionali di Verlingue: “Il nostro successo a livello internazionale si fonda sulla presenza di team di management locali forti in ogni paese. Con l’acquisizione di Luso Atlantica, diamo il benvenuto nel gruppo a un team di esperti fortemente impegnato che contribuirà attivamente al nostro obiettivo di diventare uno degli attori principali in Europa.”

Chi è Verlingue

Broker assicurativo specializzato nella protezione aziendale, Verlingue è una filiale del gruppo Adelaïde. Presente in Francia, Regno Unito, Svizzera e Portogallo, i suoi 1200 collaboratori offrono ai clienti soluzioni semplici ed efficaci per proteggere le loro attività (Rischio d’impresa) e i loro collaboratori (Previdenza sociale e pensionistica complementare).

2200 milioni di euro di premi negoziati per conto dei suoi clienti

1200 collaboratori

24 sedi in Francia, Regno Unito, Svizzera e Portogallo

www.verlingue.fr