V-Day: allo Spallanzani primi vaccinati contro il Covid

V-Day, stamani allo Spallanzani i primi vaccinati contro il Covid. Conte: “Oggi l’Italia si risveglia, questa data ci rimarrà per sempre impressa”

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati, alle ore 7.20 di questa mattina, i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

“Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay” scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte come riferisce la Dire (www.dire.it). Il premier poi aggiunge: “Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”

“Allo Spallanzani con i primi 5 operatori della sanità appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti. Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid #VaccineDay”, scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“#VaccineDay. Un giorno di speranza, un grazie alla ricerca. Ma l’arrivo dei vaccini è solo il primo passo. La svolta saranno le vaccinazioni. Di tutti, nel mondo intero”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni, commissario Ue.