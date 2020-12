Tenet disponibile anche on demand su Chili

Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan, è disponibile anche in digitale su CHILI, grazie a Warner Bros. Ecco come vederlo

La sopravvivenza del mondo passa attraverso la missione di una spia internazionale, coinvolta in un’avventura che oltrepassa il tempo reale.

Dopo il passaggio in sala, che gli ha permesso di incassare ad oggi 350 milioni di dollari nonostante le restrizioni da Covid-19, Tenet, l’ultimo film di Christopher Nolan, è disponibile anche in digitale su CHILI (www.chili.com), grazie a Warner Bros.

Con l’acquisto del film, sono fruibili all’utente numerose featurette extra, che raccontano la realizzazione di un’opera enorme e spettacolare realizzata dal team creativo di Nolan: il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora originale è firmata invece da Ludwig Göransson.

LA STORIA

John David Washington è il protagonista dell’originale sci-fi d’azione: armato solo di una parola – ‘Tenet’ – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il personaggio di Washington è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolge al di là del tempo reale. Non si tratta di un viaggio nel tempo, ma inversione.

Il cast internazionale coinvolto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è formato, oltre che da Washington, anche da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto dal regista di Inception, la pellicola è stata realizzata con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, ed è stato girato in sette diversi paesi. Inoltre, Nolan ha prodotto il film insieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

In occasione dell’uscita di Tenet, su CHILI arriva anche una speciale vetrina con alcuni dei migliori film di Christopher Nolan: si va dalla trilogia de Il Cavaliere Oscuro con Christian Bale al viaggio intergalattico di Matthew McConaughey in Interstellar, dal war movie Dunkirk fino ad Inception, il thriller rompicapo con Leonardo DiCaprio.