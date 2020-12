Sito e App Snai non funzionano: pioggia di segnalazioni

Il sito e l’App Snai non funzionano da alcune ore: pioggia di segnalazioni per il “down” del portale dedicato a giochi e scommesse sportive

Il sito ufficiale Snai e l’App, nella sua ultima versione, non funzionano da alcune ore e sul web fioccano le segnalazioni da parte degli utenti. Il disservizio del noto portale di giochi e scommesse sportive risale a qualche ora fa:to risolto.

In serata Snai ha fornito un aggiornamento su Twitter: “Gentili utenti, stiamo lavorando per ripristinare nel più breve tempo possibile tutti i servizi. Ci scusiamo per il disagio” si legge.

Lo stesso messaggio appare nella home page del sito ufficiale mentre gli utenti che provano ad accedere alla App Snai si trovano di fronte alla schermata di accesso bloccata con la scritta: “AGGIORNAMENTO! Sistemi in manutenzione, ci scusiamo per il disservizio”.

Al momento non sono note le cause del malfunzionamento del sito e della App Snai, ma per i clienti non dovrebbe esserci alcun rischio per i conti gioco. Servirà solo armarsi di un po’ di pazienza per poter accedere di nuovo ai servizi.