Mesotelioma: Bayer acquista CAR-T di Atara

Bayer fa sue le CAR-T sperimentali anti mesotelioma: la biotech californiana Atara Biotherapeutics le ha concesse in licenza

La biotech californiana Atara Biotherapeutics ha concesso in licenza a Bayer AG un paio di trattamenti CAR T diretti con mesotelina, ATA-2271 e ATA-3271, per 60 milioni di dollari in anticipo, con un potenziale di 610 milioni di dollari in pagamenti di pietre miliari per lo sviluppo, la regolamentazione e la commercializzazione.

Atara potrà anche beneficiare di royalty anche a due cifre sulle vendite nette dei due farmaci. Atara fornirà anche servizi di produzione traslazionale e clinica per i due farmaci.

Grazie all’accordo, Bayer ottiene i diritti mondiali per ATA-2271, un CAR T autologo in fase I di sviluppo per tumori ad alta espressione di mesotelina, e una versione allogenica preclinica dello stesso CAR T chiamata ATA-3271. Sebbene ATA-2271 sia in fase più avanzata di sviluppo, il punto culminante dell’accordo sia per Atara che per Bayer è il potenziale formato off-the-shelf di ATA-3271, che offre una migliore flessibilità per i pazienti e un minor costo di produzione per le aziende e quindi un minor costo finale.

“Con un partner come Bayer, possiamo accelerare ed espandere il nostro sviluppo di 3271 perché questo particolare CAR T allogenico potrebbe affrontare diversi tipi di tumori, dal mesotelioma al tumore polmonare non a piccole cellule e poi a una serie di altri tumori che sono anche sovraespressivi di mesotelina come il tumore ovarico [e] il tumore del pancreas”, ha detto Pascal Touchon, presidente e CEO di Atara, in una conference call nella quale ha annunciato l’accordo.

Touchon ha osservato che le aziende prevedono di utilizzare i dati della sperimentazione clinica dell’ATA-2271, attesi nella seconda metà del 2021, per “accelerare ulteriormente lo sviluppo clinico della terapia”. Sebbene l’attenzione sia focalizzata sull’ATA-3271, Atara e Bayer non hanno completamente escluso la possibilità di continuare lo sviluppo dell’ATA-2271. “Andando avanti, i dati saranno la chiave per decidere cosa fare”, ha detto Touchon.

Atara sarà responsabile del completamento degli studi di abilitazione IND per l’ATA-3271. A quel punto Bayer depositerà l’IND e prenderà in mano lo sviluppo. Atara continuerà a gestire lo studio di fase I per ATA-2271 fino a quando Bayer e Atara non decideranno se continuare lo sviluppo.

Oltre ad soliti costrutti delle CAR-T, ATA-2271 e ATA-3271 contengono anche un inibitore del check point del recettore negativo dominante PD-1, nonché un dominio co-stimolatorio 1XX, che Atara ritiene che aiuterà le cellule a persistere più a lungo nel paziente.

Il pagamento anticipato di 60 milioni di dollari darà respiro alle riserve di Atara fino a metà del 22 dicembre. “Andando avanti saremo in grado di stanziare ancora più risorse per gli altri programmi complementari di Atara”, ha osservato Touchon.

L’analista di Cowen Phil Nadeau ha visto la logica nel fare l’affare ora. “Riteniamo che la logica di Atara per la collaborazione con Bayer sia valida, in quanto le permetterà di investire in modo più aggressivo nello sviluppo del resto del suo portafoglio, accelerando il progresso e la creazione di valore per gli azionisti”, ha scritto l’analista in una nota ai clienti.

Per un periodo di tempo limitato, Bayer avrà il diritto non esclusivo di negoziare con Atara per una licenza che copra ulteriori candidati alla pipeline CAR T. Ma Touchon ha osservato che Tab-cel (tabelecleucel), che è in fase di sviluppo di fase III per la malattia linfoproliferativa post-trapianto associata al virus Epstein-Barr (EBV), e l’ATA-188, che è in fase di sviluppo per la sclerosi multipla progressiva, non sono sul tavolo per potenziali accordi di licenza.

I prodotti in fase iniziale che l’azienda potrebbe concedere in licenza sono ancora in fase di sviluppo preclinico. “In questa fase, vogliamo creare valore con questi beni”, ha detto Touchon, suggerendo che probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima che l’azienda concluda un accordo di licenza per questi prodotti.