Malattia di Kawasaki: cuore a rischio per 10 anni

Malattia di Kawasaki: eventi cardiovascolari per oltre 10 anni dopo le dimissioni dall’ospedale secondo i risultati di un nuovo studio

I bambini sopravvissuti al ricovero per la malattia di Kawasaki sono rimasti a rischio di eventi cardiovascolari per più di 10 anni dopo le dimissioni dall’ospedale. È quanto evidenziano i risultati di uno studio presentato al meeting virtuale dell’ACR (American College of Rheumatology).

Tra 4.597 bambini con diagnosi di malattia di Kawasaki dal 1995 al 2018, il 16,2% ha sperimentato un evento cardiovascolare durante un follow-up mediano di 11,1 anni, ha evidenziato Cal Robinson, dell’Ospedale pediatrico di Toronto.

La malattia di Kawasaki è una vasculite comune dei bambini associata ad aneurismi delle arterie coronarie. La sua causa esatta è sconosciuta, ma si ritiene che sia innescata da fattori infettivi o ambientali nei bambini geneticamente suscettibili.

La sua incidenza è aumentata in paesi di tutto il mondo, inclusi Canada e Stati Uniti, negli ultimi 20 anni, ed è ora la causa più comune di cardiopatia pediatrica acquisita nei paesi sviluppati.

“Nonostante la prevalenza della malattia di Kawasaki, la nostra comprensione dei rischi cardiovascolari a lungo termine rimane scarsamente compresa”, ha detto Robinson durante una sessione plenaria.

Per esplorare i rischi e i tipi di eventi cardiaci successivi, il suo gruppo ha identificato tutti i bambini che sono sopravvissuti all’ospedalizzazione con la malattia di Kawasaki durante il periodo di studio e ha abbinato ogni caso con 100 bambini sani (n=459.700). Il follow-up è continuato fino alla morte o al 2019 e i tassi di eventi sono stati classificati come verificatisi entro il primo anno dopo il ricovero indicizzato, durante gli anni da 1 a 5, da 5 a 10 o dopo 10 anni.

Un totale di 1,7 bambini ha sperimentato un evento cardiaco avverso maggiore, un composito di morte cardiovascolare, infarto miocardico (MI) o ictus e lo 0,2% è deceduto.

Gli eventi cardiovascolari più comuni tra i sopravvissuti alla Kawasaki erano la cardiopatia ischemica, con un’incidenza di 4,6/1.000 anni-paziente, aritmie in 4,5/1.000 anni-paziente, ipertensione in 3,1/1.000 anni-paziente e malattia vascolare periferica in 2,1/1.000 anni-paziente.

I rischi di eventi cardiovascolari compositi sono aumentati in ogni periodo di tempo, con il tasso più alto durante il primo anno: 0-1 anni, HR 14,13 (IC 95% 12,57-15,89); 1-5 anni, HR 3,56 (95% CI 3,07-4,13); 5-10 anni, HR 1,88 (95% CI 1,54-2,29); > 10 anni, HR 1,37 (IC 95% 1,17-1,61).

Durante il follow-up, i pazienti avevano anche rischi significativamente più elevati di eventi avversi cardiaci maggiori, e i rischi più alti erano sempre nel primo anno (HR 4,63, IC 95% 3,21-6,67).

I pazienti erano anche a maggior rischio durante il follow-up per IM/cardiopatia ischemica, con un rapporto di rischio di 53,85 (IC 95% 43,16-67,19) nel primo anno.

Altri eventi specifici con rischi aumentati nel primo anno includevano aritmie (HR 8,92, 95% CI 6,86-11,59), attacco ischemico transitorio e ictus (HR 5,94, 95% CI 3,90-9,05), insufficienza cardiaca congestizia (OR 14,86, 95% CI 9,58-23,05), malattia vascolare periferica (HR 153,78, 95% CI 106,59-221,87) e ipertensione (HR 2,70, 95% CI 1,73-4,21).

I pazienti erano anche a più alto rischio di richiedere un intervento coronarico percutaneo o un bypass coronarico durante il follow-up (HR 14,68, IC 95% 7,73-27,88).

Dopo 20 anni, un quarto dei bambini aveva avuto eventi cardiovascolari. La mortalità, tuttavia, è stata inferiore durante il follow-up nei pazienti rispetto ai controlli (HR 0,42, IC 95% 0,22-0,81).

