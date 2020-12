L’azienda Angie promuove il Made in Italy

Angie promuove il Made in Italy: i produttori pugliesi del processo del marmorino, la famiglia Dionisi, cambia rotta sul mercato

Apprezzata da personaggi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo che l’hanno scelta per occasioni private importanti, l’azienda pugliese Le Bomboniere di Angie della famiglia Dionisi è un esempio di impresa tradizionale che ha reagito alle difficoltà economiche generate dalla crisi sanitaria, anche nel comparto delle cerimonie e delle bomboniere, e si è riposizionata sul mercato.

Un cambio di rotta scandito da importanti novità, come il nuovo assetto societario e l’abbandono della dizione “Le bomboniere di Angie” per diventare semplicemente Angie, senza però abbandonare il core business della bomboniera; l’apertura a target differenti, creando una nuova linea di oggettistica e accessori tutta dedicata al mare, e l’attivazione di una nuova piattaforma di e-commerce.

Decisivo e ispiratore in questa nuova direzione è stato soprattutto l’incontro con la nautica, tra i principali settori di eccellenza del made in Italy, in occasione dello storico Nauticsud a Napoli, lo scorso febbraio, e poi del neonato Salone Nautico di Bologna nell’ottobre scorso. Gli organizzatori di entrambi i Saloni hanno affidato alla famiglia Dionisi la realizzazione di speciali premi in pietra leccese e polvere di marmorino toscano assegnati a personalità sostenitrici della cultura del mare, tra i quali: il vice presidente della Camera dei Deputati alla commissione Affari Sociali, Michela Rostan, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e il presidente Afina e Snidi, Gennaro Amato.

“Il mare ci ha indicato un cambio di rotta che ci entusiasma e ci ispira ‒ commenta Dionisi – . Ci attende un 2021 impegnativo. Rinnoveremo il nostro contributo ai prossimi saloni nautici di Napoli e Bologna, saremo presenti alle fiere di settore Homi e Vebo, ma anche all’estero, e stiamo lavorando per la produzione delle nostre originali bomboniere già commissionate per alcune cerimonie vip”.

Da queste esperienze, e particolarmente impressionati dalla bellezza e dal design di prestigiose imbarcazioni, i Dionisi hanno creato Scirocco una nuova linea di oggettistica e accessori per la barca: orologi, termometri, barometri già ampiamenti apprezzati dagli appassionati di nautica e non solo.

A completare il tutto, l’anima innovatrice della famiglia rappresentata dalla terza generazione Dionisi, Alessio e Francesco, che ha dato vita alla nuova piattaforma digitale angiesrl.com riservata solo ed esclusivamente ai propri rivenditori. Una novità che ben rappresenta la rinnovata filosofia aziendale e che amplierà la rete commerciale in modo più capillare superando anche i limiti imposti dalla pandemia.