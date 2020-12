Ipertensione: rischio danni cerebrali in anziani

L’ipertensione in età adulta è legata a danni cerebrali più estesi negli anziani, secondo un nuovo studio pubblicato sullo European Heart Journal

Una pressione sanguigna più alta del normale nell’età adulta è legata a danni cerebrali più estesi negli anziani, secondo un nuovo studio pubblicato sullo European Heart Journal.

In particolare, lo studio ha trovato che c’era una forte associazione tra la pressione sanguigna diastolica prima dei 50 anni e il danno cerebrale in età avanzata, anche se la pressione sanguigna diastolica era all’interno di quello che normalmente è considerato un range sano.

I risultati provengono da uno studio con 37.041 partecipanti iscritti alla UK Biobank, un ampio gruppo di persone reclutate tra la popolazione generale di età compresa tra i 40 e i 69 anni, e per le quali erano disponibili informazioni mediche, tra cui scansioni cerebrali MRI.

La ricerca, condotta da Karolina Wartolowska, ricercatrice clinica del Centre for Prevention of Stroke and Dementia dell’Università di Oxford, Regno Unito, ha cercato danni al cervello chiamati “iperintensità della materia bianca” (WMH). Nelle scansioni cerebrali MRI queste aree si presentano come regioni più luminose e indicano danni ai piccoli vasi sanguigni del cervello che aumentano con l’età e la pressione sanguigna. Le WMH sono associate a un aumento del rischio di ictus, demenza, disabilità fisiche, depressione e un declino delle capacità di pensiero.

Wartolowska ha detto: “Non tutte le persone sviluppano questi cambiamenti con l’età, ma sono presenti in più del 50% dei pazienti di età superiore ai 65 anni e nella maggior parte delle persone di età superiore agli 80 anni anche senza pressione sanguigna alta, ma è più probabile che si sviluppino con una pressione sanguigna più alta e che diventino più gravi”.

Le informazioni sui partecipanti sono state raccolte al momento dell’iscrizione alla Biobanca del Regno Unito tra marzo 2006 e ottobre 2010, e i dati di follow-up, comprese le risonanze magnetiche, sono stati acquisiti tra agosto 2014 e ottobre 2019. I ricercatori hanno adattato le informazioni per tenere conto di fattori quali l’età, il sesso, i fattori di rischio come il fumo e il diabete e la pressione diastolica e sistolica. La pressione sistolica è la pressione sanguigna massima raggiunta ogni volta che il cuore batte ed è il numero massimo nelle misurazioni della pressione sanguigna.

“Per confrontare il volume delle iperintensioni della materia bianca tra le persone e per regolare l’analisi per il fatto che il cervello delle persone varia leggermente nelle dimensioni, abbiamo diviso il volume di WMH per il volume totale della materia bianca nel cervello. In questo modo, abbiamo potuto analizzare il carico di WMH, che è la proporzione del volume di WMH rispetto al volume totale di materia bianca”, ha detto il dottor Wartolowska.

I ricercatori hanno scoperto che un carico maggiore di WMH era fortemente associato alla pressione sanguigna sistolica attuale, ma l’associazione più forte era per la pressione sanguigna diastolica passata, in particolare quando si hanno meno di 50 anni. Qualsiasi aumento della pressione sanguigna, anche al di sotto della soglia di trattamento abituale di 140 mmHg per la sistolica e al di sotto dei 90 mmHg per la diastolica, era legato all’aumento della WMH, soprattutto quando le persone assumevano farmaci per il trattamento dell’alta pressione sanguigna. [2]

Per ogni aumento di 10mmHg di pressione sanguigna sistolica al di sopra del range normale, la proporzione del carico WMH è aumentata di una media (mediana) di 1,126 volte e di 1,106 volte per ogni aumento di 5mmHg di pressione sanguigna diastolica. Tra il 10% delle persone con il maggior carico di WMH, il 24% del carico potrebbe essere attribuito ad una pressione sanguigna sistolica superiore a 120mmHg, e il 7% potrebbe essere attribuito ad una pressione sanguigna diastolica superiore a 70mmHg, il che riflette il fatto che c’è una maggiore incidenza di pressione sanguigna sistolica elevata piuttosto che diastolica nei pazienti più anziani.

Wartolowska ha detto: “Abbiamo fatto due importanti scoperte. In primo luogo, lo studio ha dimostrato che la pressione sanguigna diastolica nelle persone di 40 e 50 anni è associata a danni cerebrali più estesi anni dopo. Ciò significa che non è solo la pressione sanguigna sistolica, la prima, numero più alto, ma la pressione sanguigna diastolica, la seconda, numero più basso, che è importante per prevenire danni ai tessuti cerebrali. Molte persone possono pensare all’ipertensione e all’ictus come a malattie delle persone anziane, ma i nostri risultati suggeriscono che se vogliamo mantenere un cervello sano fino ai 60 e 70 anni, dobbiamo assicurarci che la nostra pressione sanguigna, inclusa la pressione diastolica, rimanga entro un range sano quando siamo nei nostri 40 e 50 anni.

“La seconda importante constatazione è che qualsiasi aumento della pressione sanguigna oltre il normale range è associato a una maggiore quantità di iperintensità della materia bianca. Questo suggerisce che anche una pressione sanguigna leggermente elevata prima che soddisfi i criteri per il trattamento dell’ipertensione ha un effetto dannoso sul tessuto cerebrale.

“I nostri risultati suggeriscono che per garantire la migliore prevenzione delle ièperintesità della materia bianca in età avanzata, il controllo della pressione sanguigna diastolica, in particolare, può essere richiesto nella prima metà della vita, anche per la pressione sanguigna diastolica inferiore a 90mmHg, mentre il controllo della pressione sanguigna sistolica può essere più importante in età avanzata. Il lungo intervallo di tempo tra gli effetti della pressione sanguigna a metà della vita e i danni a tarda età sottolinea quanto sia importante controllare la pressione sanguigna a lungo termine, e che la ricerca deve adattarsi a considerare gli effetti a lunghissimo termine di problemi spesso asintomatici a metà della vita”.

Tra i potenziali meccanismi per lo sviluppo del WMH vi sono i danni ai delicati vasi sanguigni del cervello dovuti a pressioni elevate sostenute nel tempo che causano direttamente danni ai vasi sanguigni; questo porta a una perdita del rivestimento dei vasi che si traduce in WMH. In alternativa, la pressione diastolica potrebbe far sì che i grandi vasi sanguigni diventino più rigidi con il tempo, il che aumenta le pulsazioni della pressione sanguigna al cervello; questo provoca una pressione alta ad ogni battito cardiaco, rapidi cambiamenti nella pressione sanguigna e un flusso di sangue troppo basso tra un battito cardiaco e l’altro, con conseguenti danni alla materia bianca.

Poiché le scansioni di risonanza magnetica erano disponibili solo in un determinato momento, i ricercatori non sono stati in grado di quantificare direttamente la progressione del WMH. Altri limiti includono che sono necessarie ulteriori analisi per identificare le differenze nelle diverse regioni della materia bianca, e che anche se i ricercatori hanno mostrato associazioni con il fumo e il diabete, la potenziale complessa interazione complessa tra i fattori di rischio, che includono anche alti livelli di colesterolo, obesità e problemi renali, richiedono ulteriori indagini.

