I Cosatinta online con il singolo “Amore controvento”

I Cosatinta online sulle piattaforme digitali con il singolo “Amore controvento”: il brano è firmato per gli arrangiamenti dal celebre Phil Palmer

È in radio E negli store e sulle piattaforme digitali, “AMORE CONTROVENTO” il nuovo singolo dei COSATINTA, scritto da Gianna Simonte (voce della band), da Giuseppe Morana (piano e voce) e Peppe Maggio (chitarra e voce). Il brano è firmato per gli arrangiamenti da Phil Palmer, musicista, autore e arrangiatore di fama mondiale (chitarrista dei Dire Straits, George Michael, Eric Clapton, collaborazioni con Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, produttore e arrangiatore per Renato Zero, incluso il suo ultimo album). Le chitarre sono dello stesso Phil Palmer così come la produzione del singolo, insieme a Max Minoia. La direzione artistica è stata curata da Numa.

“Amore controvento” è nato dall’amore per gli amori, in particolare per quelli più difficili, per quei treni che arrivano e non si sa se prendere o meno, combattuti tra ragione o futuro rimpianto, con un invito inequivocabile: avere il coraggio di viverli, sempre e comunque.

“Il brano è un inno a tutti i rapporti asimmetrici per intensità, lontananze, sesso, età, razza, colore, religione – dicono i Cosatinta – a tutti gli amori di un istante, di una notte o di un folle e meraviglioso periodo. A tutti i legami sospesi, mai veramente vissuti, mai veramente conclusi ed al coraggio di lasciarsi travolgere, sempre e comunque”.

Il singolo è accompagnato da un video girato in Sicilia e più precisamente sulla spiaggia di Guidaloca a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani e a Palermo, per la regia di Numa Palmer.

Qui il video: https://youtu.be/qInZ1oZKalo

I Cosatinta, trio composto da Gianna Simonte (Voce) Giuseppe Morana (Piano e voce) Giuseppe Maggio (Chitarra e voce), nascono in Sicilia nel 2013 dall’unione di differenti ma complementari background personali e professionali e da subito propongono la propria musica nel corso delle numerosissime serate live e in occasione dei lunghi viaggi che effettuano in giro per il mondo (6/7 mesi l’anno), traendo suggestioni e contaminazioni musicali dei luoghi visitati. Nel 2019 esce il singolo “Senza logica apparente” insieme al cantante cubano El Bandera, mentre l’estate appena trascorsa è la volta di “Quiero”. Gianna Simonte, romana, studia canto nella propria città e fin da piccolissima effettua concerti e tournée in Italia, Europa e America Latina. Al suo attivo anche sigle radiofoniche, diverse esibizioni in Vaticano, concerti nell’auditorium della RAI di Roma e prime esecuzioni assolute di musica contemporanea d’autore (tra cui una composizione di Ennio Morricone). Nel 2006 esce il suo album come solista, “Frammenti”, di cui è autrice dei testi, che ottiene un lusinghiero interesse da parte di radio e addetti ai lavori ed è attualmente in distribuzione sulle maggiori piattaforme digitali. Giuseppe Morana nasce a Marsala dove effettua gli studi musicali, diplomandosi in pianoforte. A seguire, viene ammesso in qualità di compositore al C.E.T., la scuola per nuovi talenti di Mogol, studiando con maestri del calibro di Lavezzi, Mango e lo stesso Mogol, sviluppando in seguito interessanti collaborazioni artistiche. Peppe Maggio nasce a Marsala, dove studia pianoforte e chitarra, iniziando fin da giovanissimo ad approcciarsi al mondo del live attraverso diverse collaborazioni. Nel 2013 entra a far parte dei Cosatinta, con i quali inizia anche il suo percorso come autore.

I Cosatinta stanno lavorando al loro progetto previsto in uscita nel 2021.

https://www.facebook.com/Cosatintatrio – https://www.instagram.com/__cosatinta__/?hl=it

https://cosatinta.it/ – https://www.youtube.com/channel/UCpInSysDJZDg3ytmVhrBIrQ