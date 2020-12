Giffoni Winter: gran finale con Pezzali, Stash e Casadilego

Gran finale per il Giffoni Winter Edition: dal 28 al 30 dicembre, infatti, protagonisti saranno Max Pezzali, Stash dei The Kolors e Casadilego

Dopo essere stato il primo in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, il Giffoni saluta il 2020 con la Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia. Tra gli appuntamenti spazio anche alla musica con tre incontri esclusivi in diretta streaming per i giovani giurati e le loro famiglie.

Dal 28 al 30 dicembre, infatti, protagonisti saranno Max Pezzali, Stash dei The Kolors e Casadilego. I tre artisti si racconteranno attraverso ‘musica e parole’ con la collaborazione di tre moderatori: i giornalisti Andrea Laffranchi e Filippo Ferrari, l’attrice e creator Mariasole Pollio.

Quest’ultima, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà al fianco di Stash il 28 dicembre, il 29 sarà il turno di Casadilego con Laffranchi del Corriere della Sera e il 30 di Pezzali con il giornalista di Rolling Stone Ferrari.

Come seguire gli appuntamenti live

Tutti gli aggiornamenti, il programma e le attività della Winter Edition sono disponibili su www.giffonifilmfestival.it e sull’app Giffoni Film Festival, scaricabile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple. Per seguire le dirette, invece, basta collegarsi su www.giffonilive.it e www.vivogiffoni.it.