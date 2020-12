Arriva in libreria “Edo e le paure di Terratetra”

Per il capitolo libri da mettere in agenda, è in uscita il 14 gennaio Edo e le paure di Terratetra di Marco Greganti e Alessandro Giampaoletti. Il nuovo Tipitondi targato Tunué racconta la storia del piccolo Edo che si trova scaraventato, suo malgrado, dove vivono le piccole paure tipiche di ogni bambino, è lì però che capirà, grazie alla forza dell’amicizia, della fiducia e della collaborazione che per superarle serve guardarle da un’altra prospettiva. Una coinvolgente storia di crescita e di vittoria sulle paure, ambientata in un mondo magico che, sulla scia de Il Mago di Oz, porterà Edo a tirare fuori il suo coraggio, affrontare strambi e golosi dinosauri, eccentriche bambole ninja, dentisti un po’ folli e ragnoni appassionati di cucina. Un libro per imparare che il modo migliore per combattere le nostre paure è farsele alleate, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).