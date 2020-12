Nel 2021 Charlotte Casiraghi ambasciatrice Chanel

Charlotte Casiraghi diventa ambasciatrice Chanel: nel 2021 sarà anche portavoce della Maison e poserà per la prossima campagna prêt-à-porter Primavera Estate 2021

Charlotte Casiraghi, secondogenita di Carolina di Monaco e nipote dell’indimenticata Grace Kelly, è legata da sempre alla maison Chanel. Nel 2012 Karl Lagerfeld la fotografò per il libro The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited realizzato con Carine Roitfeld e pare tra i due ci fosse una profonda intesa intellettuale.

Dopo la scomparsa di ‘Kaiser Karl’ il legame di Charlotte Casiraghi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è proseguito anche con la nuova direttrice creativa Virginie Viard. Così l’annuncio che Chanel ha fatto in queste ultime ore ‘incoronando’ Charlotte ambasciatrice e portavoce della Maison, è solo la conferma di una lunga relazione basata su fiducia e amicizia. La vedremo nella prossima campagna prêt-à-porter Primavera Estate 2021 di Chanel, scattata da Inez e Vinoodh nell’ex residenza di Lagerfeld vicino a Monaco e sarà la protagonista – per tutto il 2021 – di una serie di eventi culturali con scrittrici, attrici e amiche della Maison.

Les Rendezvous littéraires rue Cambon – Appuntamenti letterari in rue Cambon saranno incontri dedicati all’attualità e all’ambito lavorativo di ogni ospite. Gli appuntamenti, in calendario dal 26 gennaio, si potranno seguire sul sito ufficiale di Chanel e sugli account social della maison.