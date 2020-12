La Natura e la Pazienza nuovo album di Chiara Raggi

“La Natura e la Pazienza” è il nuovo album di Chiara Raggi: il disco fuori per Musica di Seta è disponibile sulle piattaforme digitali

La Natura e la Pazienza è il nuovo album della cantautrice riminese Chiara Raggi. Anticipato dal brano Mosaico, in distribuzione digitale e in radio dal 3 novembre, il disco esce per l’etichetta Musica di Seta, neonata realtà imprenditoriale interamente dedicata alla musica d’autrice (oltre all’etichetta, un magazine online ed eventi).

9 brani scritti e musicati da Chiara Raggi (eccetto “Eterico Libero”, di Piero Simoncini), e da lei stessa arrangiati con la collaborazione di Massimiliano Rocchetta, Piero Simoncini e Michele Iaia.

Canzoni importanti che parlano di affetti, condivisione e di equilibri da mantenere e infrangere allo stesso tempo, rese ‘leggere’ dalla voce di Chiara che sembra accarezzarne le parole. Canzoni che spaziano dalla classica al jazz, suonate live e registrate in presa diretta per quanto riguarda il quartetto (voce/chitarra, piano, contrabbasso e batteria), e con un’orchestra di 15 elementi. Non manca una versione acustica di Lacrimometro, brano di Chiara pubblicato nel 2017 e diventata una delle sue canzoni più rappresentative.

“La natura intesa come elemento naturale e, soprattutto come natura umana (da indagare, capire, accettare) e la pazienza intesa come virtù (l’arte dell’attesa) – racconta Chiara.

Ho scritto queste canzoni in seguito ad una crisi artistica e ne sono uscita tornando all’origine: la musica può vivere senza di me senz’altro ma io non posso vivere senza la musica. Da lì la ripartenza, l’accettazione dei limiti, la voglia di rituffarsi come bambini nel fare musica togliendo l’aspettativa e godendosi semplicemente la strada”.

La copertina è un acquerello realizzato appositamente per questo album dal carnettista Carlo Lanzoni. L’opera si intitola “La Natura e la Pazienza” e rappresenta un viaggio all’interno dell’album di Chiara, una finestra sul suo mondo, contenendo elementi figurativi che si ritrovano all’interno delle canzoni.

Il packaging dell’album è stato realizzato interamente in carta riciclabile, biodegradabile, certificata e a zero emissioni grazie alla neutralizzazione della CO2 residua.

‘Come arida terra

arsa da un mezzogiorno assolato,

devio l’illuminazione

per mancanza di me stessa.

E’ un attimo,

una folgorazione,

uno stralcio di carta

rubato al mestiere di vivere.’

Chiara Raggi – Come arida terra

TRACKLIST

Mosaico Horizon Naturale Ripensamenti Coscienti Lacrimometro – acoustic version Mi ritroverai Navigo a vista Vedrai Eterico Libero

BIOGRAFIA

Chiara Raggi è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana.

Si diploma, a soli vent’anni, in Chitarra Classica presso il Conservatorio “Giovanni Lettimi” di Rimini, frequenta il Biennio Sperimentale di Secondo Livello TESPI, in regia musicale e arte scenica, presso il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi” e si diploma in qualità di “Autore di Testi” al CET Centro Europeo di Toscolano, fondato e diretto da Mogol nel 2009.

Ha all’attivo tre album, e un quarto in uscita alla fine del 2020: Molo 22 (2009), Disordine (2015) e Blua Horizonto (2019), cantato in lingua Esperanto.

È founder & director del brand Musica di Seta, dedicato alla musica d’autrice attraverso la creazione di una etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi.

È direttrice artistica della Rassegna “Eco di Donna Evolution”, nata a Rimini nel 2019.

Dal 2018 è docente di Songwriting alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino. Collabora con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI).

Finalista al Premio Nazionale Bianca d’Aponte 2018 dedicato alla canzone d’autrice, vince il Premio Suoni dall’Italia consegnatole da Mariella Nava. Nel settembre 2019 riceve il Premio Castrovillari d’Autore. Ad agosto 2020 riceve uno dei più importanti riconoscimenti del mondo Esperantista, il diploma di merito “Elstara Arta Agado” assegnato a personalità che contribuiscono in modo originale ed importante alla diffusione e divulgazione della lingua Esperanto nel mondo.

È interprete e autrice, insieme a Fabiola Fenili, della web serie Le disAvventure di un Cantautore [Femmina] che è approdata in tutti i Cinema Multisala Giometti distribuiti sul territorio nazionale ad aprire il film d’animazione Disney-Pixar “Coco” e anche in televisione su ICARO TV, canale 91 del digitale terrestre.

Dal 2018 al 2020 per tre stagioni è autrice e conduttrice della rubrica settimanale Cantautore [Femmina]: canto e dico cose in diretta tutti i mercoledì mattina alle 10.00 su Icaro TV, canale 91 del digitale terrestre.

A marzo 2018 dà vita insieme alla chitarrista Paola Selva e Fabiana Ferrandino alla rubrica dedicata alla chitarra al femminile GUITAR LADIES, inserto mensile della rivista cartacea CHITARRA ACUSTICA in cui scrive, parla e racconta di chitarre e di chitarriste. Dal 2017 Chiara entra a far parte della “famiglia musicale” di Aramini Strumenti Musicali (Bo) in qualità di endorser per i marchi Effedot Guitars e Leho Ukuleles.

