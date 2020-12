Trovata l’intesa: la scuola riapre il 7 gennaio

La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha deciso per la ripresa delle lezioni il 7 gennaio, dopo le Feste. Il presidente dell’Anci Antonio Decaro: “È un bene per tutti”

La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha trovato l’intesa sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha preso parte anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“La scuola superiore riapre il 7 gennaio. È un bene per tutti, senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillità alle loro famiglie” ha dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo, Regioni, Province e Comuni sulle ‘Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico’.

