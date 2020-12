Rompicapo di Natale: trova il panda in mezzo ai pupazzi di neve

Ancora un rompicapo a tema natalizio dal fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf. Per festeggiare il Natale, l’artista, artefice di alcuni dei puzzle visivi più amati di internet, ha condiviso sulla sua pagina Facebook una serie di enigmi, tra cui quello del panda. Riesci a trovarlo in mezzo a questi pupazzi di neve?

(SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA)