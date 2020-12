Poison Blackout: “Silence” è il singolo di debutto

La band bergamasca dei Poison Blackout debutta con il singolo “Silence”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Silence è il primo singolo ufficiale della band bergamasca. Brano di svolta, segna l’importante cambiamento di genere da un sound più duro verso una direzione più soft, mantenendo comunque una base di chitarre ruvide e quel reparto elettronico che ha sempre contraddistinto il suono dei Poison Blackout.

Nella canzone si parla del silenzio come se fosse una cosa rara da trovare. I diversi riferimenti alla guerra, possono essere interpretati dall’ascoltatore sia come vero e proprio conflitto bellico, sia come metafora dei disagi della vita quotidiana. I “rumori della guerra” sarebbero il superfluo che offusca la ricerca di ciò che si vuole davvero. Le parole infondono dubbi e perplessità e solo l’ascoltatore, immergendosi nel silenzio, può trovare le proprie risposte.