Il Volo live a Natale dalla Basilica di San Pietro

Il Volo alla Basilica di San Pietro a Roma per uno show di Natale: l’appuntamento è per la sera del 25 dicembre su Rai1

Il Volo entra nelle case degli italiani per cantare la magia del Natale in questo anno particolare. Il trio ha organizzato una performance inedita che li vedrà esibirsi in piazza Pio XII a Roma di fronte la Basilica di San Pietro la sera del 25 dicembre.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto eseguiranno tre brani – ‘Adeste Fideles’, ‘Oh Holy Night’ e ‘Astro del Ciel’ – in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35. La Basilica di San Pietro diventa per la prima volta teatro di uno showcase televisivo.

Il Volo di nuovo a San Pietro nel 2021 per il tributo a Morricone

La performance è, però, soprattutto una piccola anteprima del concerto che il trio terrà nella stessa piazza il 5 giugno 2021, ‘Il Volo tribute to Ennio Morricone’, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

L’evento, nato da un progetto di Michele Torpedine come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si colloca all’interno di ‘United For The World’, il format che coniuga musica e arti visive ideato da Thomas Errera e che, attraverso l’intrattenimento, vuole sensibilizzare su temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile. Roma Capitale ha dato al progetto il suo Patrocinio. Tutte le info sull’evento QUI.