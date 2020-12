Il regalo di Natale di Ed Sheeran è “Afterglow”

Ed Sheeran è tornato a sorpresa. Il cantautore ha fatto una pausa dal lavoro di “papà a tempo pieno” e ha pubblicato “il suo regalo di Natale”: una canzone dal titolo “Afterglow”. Voce e chitarra, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’artista canta la speranza di un periodo migliore in un testo scritto l’anno scorso ma perfetto per questo 2020.

“Non è il primo singolo del prossimo disco, è solamente una canzone che amo e che spero amiate anche voi”, ha scritto Sheeran sui social che solo ieri aveva avvertito i fan dell’arrivo di un piccolo dono allegando la cover del pezzo dipinta da lui stesso.

Sheeran – il più ascoltato in UK nel 2020 – ha lavorato al brano con David Hodges e Fred Gibson (che lo ha anche prodotto insieme ad Ed). Alla co-produzione anche i due fratelli salernitani Parisi, che avevano già collaborato con Ed anche nell’album precedente.

Il video ufficiale

“Afterglow” è su tutte le piattaforme da oggi per Warner Music e su Youtube con il video ufficiale: protagonisti Ed e la sua chitarra in una performance registrata in un’unica ripresa.