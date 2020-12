Il 26 dicembre torna Affari Tuoi con Carlo Conti

Torna in televisione dal 26 dicembre Affari Tuoi in versione “Viva gli Sposi”: alla guida Carlo Conti, ecco le novità del gioco

È stato uno dei programmi più amati di Rai1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017. E ora torna con sette Speciali in prima serata, a partire da sabato 26 dicembre (dalle 20.35 alle 22.30), in una versione inedita. È “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Alla conduzione di questo varietà, che avrà l’obiettivo di unire spettacolo, gioco, ospiti, momenti di divertimento e musica, ci sarà Carlo Conti. Già il titolo racconta il mood del programma: ogni puntata avrà come protagonista una coppia vicina al matrimonio, alla quale “Affari tuoi” spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio una ‘lista di nozze’ ricchissima, con un montepremi massimo di 300.000 euro.

Motore del game-show 20 pacchi presenti in studio (nella migliore tradizione del programma), che conterranno i premi. I due partner, dopo aver sorteggiato a inizio programma uno dei 20 pacchi, inizieranno a scoprire uno alla volta il contenuto di tutti gli altri. Ad aprirli fisicamente saranno i ‘testimoni’, 10 personaggi famosi che proporranno alla coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo e, perché no, consigli per il matrimonio.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che non sai su ‘Una poltrona per due’: le curiosità

Cartoni Disney e film in tv a Natale: la programmazione

Harry Potter cambia giorno: quando vanno in onda gli ultimi due film

Ma i ‘promessi sposi’ dovranno vedersela con la figura misteriosa del ‘Dottore’ che, via telefono, proverà in tutti i modi, attraverso le sue “offerte” e i suoi diabolici stratagemmi, a metterli in difficoltà. Nel corso del varietà sarà presente anche il pacco ‘Feeling’. Si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla vincita finale.

La trasmissione sarà punteggiata dall’arrivo a sorpresa di altri ospiti illustri, come per esempio il cantante o l’attore preferito della coppia, alla quale verrà offerto in regalo, come augurio di matrimonio, un momento di spettacolo, o la canzone che l’ha fatta innamorare o, ancora, un piccolo regalo ‘dedicato’.

Il gioco si concluderà quando i concorrenti scopriranno il premio contenuto nel loro pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i ‘promessi sposi’ a concretizzare il loro sogno nel modo migliore.

“Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V., parte di Banijay Group e licenziato da Banijay Rights. È scritto da Pasquale Romano, Max Novaresi, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico. Regia di Maurizio Pagnussat. Scenografia Riccardo Bocchini.