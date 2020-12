Gli alberi di Natale più strani del mondo: le foto

In questo periodo dell’anno, gli alberi di Natale sono il top d’arredo in milioni di case.

Un must have che unisce fantasia e tradizione per dare vita a vere creazioni artistiche.

C’è chi preferisce essere spartano, o come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) chi ha fatto della pacchianeria la sua ragione di vita. Ma c’è anche chi ha deciso di puntare sull’originalità. Pensi di essere all’altezza di questi folli e pazzi alberi di Natale?