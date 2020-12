Svolta digitale: giustizia europea più accessibile

Videoconferenze, acquisizione più semplice e sicura dei documenti: come le nuove norme UE per la digitalizzazione della giustizia aiuteranno cittadini e imprese

Il Parlamento europeo ha adottato due proposte, che hanno lo scopo di rimodernare il sistema giudiziario nell’UE. Queste aiuteranno a ridurre i ritardi e ad avere maggiore certezza giuridica e un accesso alla giustizia più economico e più semplice per gli utenti.

Le nuove norme svilupperanno diverse soluzioni digitali sull’assunzione delle prove e per la comunicazione degli atti oltreconfine, grazie a una cooperazione più efficiente tra i tribunali nazionali dei diversi stati membri dell’UE.

Il sostegno alle tecnologie di comunicazione a distanza agevolerà infatti un’assunzione più veloce delle prove con un costo minore. In caso di un processo oltreconfine, per esempio, non sarà più necessaria la presenza fisica dei testimoni, che potranno essere ascoltati in videoconferenza.

Verrà creato un sistema informatico decentralizzato per riunire i diversi sistemi nazionali: i documenti e gli atti potranno quindi essere scambiati elettronicamente in modo immediato e più sicuro. Le nuove norme includono anche delle disposizioni supplementari per proteggere i dati personali e la privacy degli utenti durante la trasmissione della documentazione richiesta e durante l’assunzione delle prove.

Semplificando le procedure e offrendo maggiore certezza giuridica a cittadini e imprese, le nuove norme stimoleranno i singoli e le aziende a impegnarsi in transazioni oltreconfine e di conseguenza contribuiranno a rafforzare non solo la democrazia ma anche il mercato unico.