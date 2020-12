Da Travis Scott a Dua Lipa: la playlist 2020 di Obama

Barack Obama è un vero appassionato di musica, immancabile nelle giornate passate in famiglia. In periodo di quarantena o quasi, l’ex presidente USA ha voluto condividere con i suoi followers le 30 canzoni che più gli hanno tenuto compagnia nel tempo trascorso in casa. È così che ha stilato una propria playlist con l’aiuto della figlia Sasha nella “speranza che possiate trovare una o due nuove canzoni da ascoltare”.

Da Travis Scott con “Franchise” a Meghan Thee Stallion nel remix di “Savage” con Beyoncé, passando per “Blue world” di Mac Miller e “La difícil” di Bad Bunny. E ancora “Levitating” di Dua Lipa e DaBaby, “Ghosts” di Bruce Springsteeen, “The climb back” di J.Cole e “Damage” di H.E.R. Sono queste solo alcuni dei pezzi consigliati. Ecco la lista completa:

Nei giorni scorsi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Obama ha anche condiviso i film che ha guardato durante l’isolamento. Ecco i titoli che più lo hanno appassionato: