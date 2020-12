A Carlo Bianciardi il Sud Europa di Jazz Pharma

Carlo Bianciardi alla guida del Sud Europa di Jazz Pharmaceuticals: ora ha assunto la qualifica di Regional Vice President GM South Europe

Dopo aver fondato la filiale italiana di Jazz Pharmaceutical nel 2017, adesso Carlo Bianciardi è entrato a far parte del leadership team Europe/International di Jazz ed ha assunto la responsabilità del coordinamento delle operazioni dell’azienda irlandese in Sud Europa. A questo cluster appartengono Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Benelux. Bianciardi, la cui qualifica ora di è Regional Vice President GM South Europe, manterrà la sua base in Italia.

La variazione organizzativa trae origine dalla significativa crescita aziendale e dalla necessità di maggiore coordinamento. Sono quindi state create due figure di manager che sovraintendono le operazioni del Nord e del Sud Europa. Grazie ai lanci di nuovi prodotti, a livello globale Jazz è in forte crescita con una chiusura del 2020 stimata in circa $2,4 mld.

«Sono onorato di questa responsabilità – ha dichiarato Bianciardi ai microfoni di PharmaStar – Jazz Pharmaceuticals è cresciuta molto in questi ultimi 3 anni, in Italia e globalmente, una crescita organica e graduale, portando sempre prodotti unici e che portano un valore aggiunto alla collettività. L’affiliata italiana ha attratto professionalità di altissimo spessore, coniugando eccellenza, competenza e attenzione alle persone. La divisione Europe/International ha come missione portare sempre nuovi prodotti che migliorino la vita dei pazienti e nei prossimi 3 anni dovremo raddoppiare il nostro peso specifico all’interno del gruppo globale»

Bianciardi ha una lunga carriera alle spalle. Senese, classe 1974, si è laureato in Economia all’Università di Firenze. Ha iniziato la sua attività lavorativa in area finance come Auditor e poi nel farmaceutico in Eli Lilly, per poi passare in MSD, Wyeth, Shire, Abiogen e Otsuka. E’ poi tornato in Shire per un ruolo globale in ambito malattie rare di strategic marketing. Nell’agosto di 3 anni fa ha fondato la filiale italiana di Jazz Pharmaceutical che adesso conta oltre 30 dipendenti e che nei prossimi 3 anni prevede di lanciare almeno un nuovo prodotto ogni anno solo nelle attuali aree di ricerca scientifica dell’azienda.

Nel mostro Paese, l’azienda è attiva in oncoematologia con defibrotide, un farmaco di ricerca italiana prodotto a Como nello stabilimento di Jazz situato a Villaguardia da cui si esporta in oltre 40 Paesi. Dallo scorso anno l’azienda ha messo in commercio l’associazione liposomiale di daunorubicina e citarabina, negli ultimi 40 anni una delle poche novità per la leucemia mieloide acuta,. L’innovatività del farmaco è stata riconosciuta e premiata dalla stessa Aifa che in soli 8 mesi ha concesso la rimborsabilitàc

All’inizio del 2020, l’Ema ha approvato il soriamfetol per il trattamento della eccessiva sonnolenza diurna residua nei pazienti con narcolessia o affetti da apnee ostruttive del sonno (OSA post CPAP). In questo momento il farmaco è in corso di valutazione da parte Aifa.