Stanchezza e mal di testa con la variante del Covid

Covid, la testimonianza di un ragazzo a Londra: “Il nuovo ceppo porta stanchezza e mal di testa. Tutto è iniziato con un po’ di raffreddore”

Adriano, 29enne calabrese che vive a Londra da diversi anni, è intervenuto nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, per raccontare la sua esperienza diretta con il nuovo ceppo del Coronavirus.

“Adesso sono guarito, anche se non mi sento ancora al 90% – ha affermato Adriano come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Forse sono stato uno dei primi italiani ad aver contratto questo nuovo ceppo. Ero al lavoro, in un pub di Londra, ed ho iniziato a sentirmi strano, è iniziato con un raffreddore, poi con un mal di testa. Sono andato a fare il tampone e sono risultato positivo. Quando sei positivo, dall’Ncs ti chiamano, ti chiedono come stai, se hai bisogno di assistenza e proprio loro mi hanno riferito che, stando ai sintomi, avevo contratto quel ceppo. Questo nuovo ceppo, stando a quanto mi hanno detto dall’Ncs, si distingue dagli altri perché dà forte stanchezza e forti mal di testa continui”.