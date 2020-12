Sfera Ebbasta lancia il singolo inedito “Famoso”

A distanza di quasi un mese dalla release del suo disco, Sfera Ebbasta sorprende ancora una volta i fan pubblicando il brano inedito “Famoso”, title track dell’omonimo album dei record.

“È la traccia che esiste ma non esiste”, spiega scherzando Sfera Ebbasta nel podcast disponibile su Spotify. Comparso nel film “Famoso” diretto da Pepsy Romanoff, e colonna sonora della pellicola, il brano non è mai stato pubblicato ufficialmente nel disco, alimentando la curiosità e l’interesse dei fan: ha un significato importante per Sfera, che per questo motivo ha deciso di riservargli uno spazio unico.

Da qualche giorno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile su YouTube anche il video di “Macarena” featuring Offset. Nel videoclip, che ci trasporta in un universo animato oscuro e quasi distopico, ispirato alle atmosfere di Blade Runner, Sfera e Offset si muovono come giganti sopra ai grattacieli di una città, sui bassi del beat di London on da Track.