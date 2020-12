Scegliere di investire in Bitcoin e criptovalute nel 2021

Investire nel mercato dei Bitcoin e delle criptovalute nel 2021: ecco alcuni consigli per chi si appresta a fare queste operazioni finanziarie

Le criptovalute stanno, senza dubbio, andando a sconvolgere completamente il mercato finanziario. Sempre più investitori, infatti, sono interessati ai Bitcoin così come a tutte le altre monete virtuali, senza, poi, dimenticare di quanto sia accresciuta l’attenzione nei confronti della blockchain. Tuttavia, sulla questione di come continuerà il mercato dei Bitcoin e delle alle criptovalute nel 2021, gli esperti non hanno tutti una medesima visione.

Uno dei punti sui quali aleggia principalmente il disaccordo sull’effettuare investimenti su Bitcoin e criptovalute, è il loro andamento. In estrema sintesi, la questione centrale, è poter effettuare delle previsioni, il più possibile, oggettive. Da quando il Bitcoin venne ad essere menzionato, per la prima volta nel 2008, dal presunto fondatore Satoshi Nakamoto, la criptovaluta ha, senza dubbio, fatto molta strada nella sua storia relativamente giovane.

Tuttavia, se la valuta può davvero prevalere sul mercato, dipende, in gran parte, dal fatto che la moneta digitale sia all’altezza dell’investimento principale. Infatti, alcuni esperti, in tema di investire in Bitcoin e criptovalute nel 2021, sono dell’opinione che, solamente quando Bitcoin & Co. saranno arrivati pienamente alle masse e, ovviamente, come alternativa alle valute legali consolidate come euro e dollari nella vita di tutti i giorni, solo allora si potrà parlare di una vera svolta. Ma se le criptovalute sono ancora, oggettivamente, lontane dall’essere adottate nel mercato di massa, è innegabile che sempre più investitori e aziende stiano compiendo enormi sforzi per fare in modo che le monete digitali possano uscire fuori dalla loro nicchia.

Quel che è certo e assodato, è che diverse startup, catene di negozi e via dicendo, risultano essere molto interessate ai Bitcoin e alle altre monete virtuali. Difatti, vi è un accresciuto numero di piattaforme di trading che, tra l’altro, sono impegnate a sviluppare particolari app per le criptovalute, che dovrebbe consentire di pagare con la valuta cibernetica. Di pari passo, anche molte grandi aziende stanno correndo avanti per aiutare le valute informatiche a raggiungere una svolta, come, ad esempio, Facebook.

Indiscutibilmente, https://bitcoinprime.net/it, è un più che valido punto di riferimento per comprendere meglio tutto ciò che è riguardante Bitcoin e monete virtuali. Dato che scegliere di investire in Bitcoin e criptovalute nel 2021, per alcuni investitori, è legato alla questione sicurezza, forse, a questo punto, è giunto il momento di fare un po’ chiarezza. Molte volte, da parte degli esperti, è stato asserito che Bitcoin & Co. non sono ancora adatti alle masse, vista la preoccupante volatilità delle criptovalute.

Dato ciò per vero, è, tuttavia, necessario ricordare che nessun investitore può avere una certezza, una sicurezza su alcun tipo di investimento. In altre parole, deve essere chiaro che investire è sempre un qualcosa che presenta forti rischi. Senza, poi, voler entrare in dettagli troppo tecnici, è, anche, da evidenziare il cosiddetto rischio calcolato, ovvero, il fatto che, sempre in teoria, più alto sarà il possibile guadagno e altrettanto alto sarà il rischio.

Per sintetizzare al massimo, si può fare ricorso ad un popolare detto che recita: “Nessuno regala niente: nella vita dipende tutto da noi”. Ragione per la quale, lo stare in disparte, perché a molti operatori di mercato manca la sicurezza, sicurezza di cui sarebbero dotati gli altri tipi di investimenti, oppure perché si presuppone la mancanza di regolamentazione del mercato delle criptovalute, dipende esclusivamente da noi.

Nel mercato dei Bitcoin e delle criptovalute, senza dubbio, vi sono grandi sfide da affrontare, ma, andando a concludere, gli approcci globali e generalmente applicabili rimangono, e devo rimanere, esclusivamente degli sforzi volti ad avere una maggiore chiarezza nel trattare i Bitcoin e le altre criptovalute, come un possibile strumento finanziario.