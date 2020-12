Covid, Pregliasco: “A Natale meglio non passarsi il cellulare”

Covid, il virologo Pregliasco ammonisce sui comportamenti per le Feste: “Cosa non fare a Natale? Passarsi il cellulare per gli auguri”

“Cosa non fare assolutamente a natale? Passarsi il cellulare per salutare persone che sono lontano, non lo fate, parlate in viva voce. E poi sarebbe meglio che chi cucina indossasse la mascherina e che ci sia una sorta di ‘addetto’ al razionamento dei piatti. A tavola bisogna esser il meno possibile e bisognerebbe esser distanziati di un metro e mezzo“. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco.

Cosa direbbe a chi intende fare il tampone prima delle feste? “Il tampone rapido antigienico e’ un elemento complementare ma non ci da’ sicurezza”. Quando si raggiungera’ l’immunita’ di gregge grazie al vaccino? “Secondo me arrivera’ a settembre, saremo sul 60/70% dei vaccinati”, ha detto Pregliasco a Rai Radio1 come riferisce la Dire (www.dire.it).