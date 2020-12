Ultimo pubblica il suo nuovo singolo “7+3”

E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme digitali “7+3”: per Ultimo un nuovo singolo che è “il mio regalo di Natale”

Dopo aver lanciato tanti indizi sui social, Ultimo svela finalmente la sua sorpresa per i fan. E’ uscito stanotte su tutte le piattaforme “7+3”, un nuovo singolo che è “il mio regalo di Natale”.

Fermo al precedente “22 settembre”, così, il cantautore torna con un brano “speciale, intimo” scritto “di getto in pochi minuti”. Niccolò spiega sui social di averlo “fatto pensando a mia madre ed è a lei che voglio dedicarlo”.

“7+3” è nato “circa due settimane fa” ma il brano non è stato totalmente un segreto come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Già i primi di dicembre, Ultimo aveva rilasciato qualche post rivelatore. In un video, il cantautore romano dipingeva “fasci di luce” che “trafiggono siepi” e il titolo della sua nuova canzone campeggiava al centro della tela.

In un post successivo, Ultimo ha pubblicato il calendario del mese cerchiando in rosso la data del 22 dicembre, ovvero quella di uscita. Stanotte arriverà l’ultimo tassello, quello più importante. I fan sono già in trepidazione.