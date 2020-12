Sercho online con il singolo “Torno subito”

“Torno subito” è il nuovo singolo del giovane rapper romano Sercho: il brano è sulle piattaforme digitali distribuito da Believe

Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Torno subito”, il nuovo singolo di Sercho: https://backl.ink/143554973

Il rapper romano classe 1993 descrive così il brano: “Nel singolo precedente, ‘Va bene’, suggerivo di non perdere mai la speranza di superare i momenti più duri. ‘Torno subito’ rappresenta il suo seguito perché affronta un tema simile raccontando, però, come sia possibile migliorare una situazione difficile, cambiare con le proprie forze. C’è sempre un legame tra i miei brani e mi sento come se stessi dirigendo la mia serie televisiva. Nella prima strofa di ‘Va bene’, non a caso, dicevo ‘faccio un giro intorno al mondo e torno subito’: si trattava di un easter egg”.

“Va bene” e “Torno subito”, entrambi prodotti da PK (Tanta Roba Label), anticipano il nuovo album di Sercho, che uscirà nel 2021. L’artista nato e cresciuto nella periferia romana, ha uno stile che affonda le radici nel rap, come ribadiscono flow, incastri metrici, metafore e punchline di questo brano, ma nello stesso tempo utilizza linee melodiche e suoni che, potenzialmente, si rivolgono al grande pubblico. La cura di ogni sfumatura della scrittura, così come il messaggio, per lui sono fondamentali. Un capitolo a parte, inoltre, meritano le citazioni che, in questo brano in particolare, coinvolgono grandi personaggi, tra cui, per esempio, Primo Brown dei Cor Veleno: “Per me – continua Sercho – Primo resta uno dei punti di riferimento del rap romano, anche perché voglio portare in alto il rap della mia città e con la musica non voglio semplicemente dimostrare di avere talento ma emozionare chi mi ascolta”.

Insieme a PK, con cui lavora da due anni, Sercho ha dedicato circa due mesi alla produzione e scrittura di questo brano per aggiustare ogni dettaglio e fare sempre più in modo che la sua proposta artistica si distingua dagli standard.