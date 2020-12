Su Pokémon GO arrivano gli eventi bonus invernali: tra le novità disponibili Pokémon a tema ghiaccio e a tema natalizio

Su Pokémon GO tornano le feste invernali. Nuovi Pokémon in costume, un Pokémon di tipo Ghiaccio mai visto prima in Pokémon GO, una ricerca sul campo esclusiva dell’evento, oggetti per avatar a tema invernale e una tormenta piena di bonus: queste le novità in arrivo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Dalle 08:00 di martedì 22 dicembre alle 22:00 di giovedì 31 dicembre

– Pokémon con costumi natalizi: appariranno per la prima volta in Pokémon GO Pikachu, Delibird e Cubchoo con indosso costumi a tema natalizio!

– Pokémon allo stato selvatico: deliziosi Pokémon di tipo Ghiaccio appariranno più spesso allo stato selvatico, tra cui Spheal, Snover e tanti altri! Farà il suo debutto in Pokémon GO Vanillite, il Pokémon Nevefresca!

– Pokémon che si schiuderanno dalle Uova: Seel, Swinub, Smoochum, Snorunt, Snover e Vanillite si schiuderanno dalle Uova da 5 km!

– Pokémon nei raid: Sandshrew di Alola, Dewgong, Jynx, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo e Cryogonal appariranno nei raid! Con un po’ di fortuna, potreste perfino incontrare Jynx cromatico! Non dimenticate: MegaAbomasnow apparirà nei megaraid e sarà ancora più potente nel corso dell’evento.

– Ricerca sul campo esclusiva dell’evento: divertitevi con i compiti di ricerca sul campo esclusivi dell’evento, i quali vi daranno l’opportunità di incontrare Pokémon come Vanillite e Cryogonal!

– In arrivo nel negozio oggetti per avatar a tema invernale: avrete a disposizione alcuni oggetti per avatar per agghindarvi per le festività natalizie, tra cui il maglione Greedent, il paraorecchie Whimsicott, scarpe e cappotto invernali!

– Ricevete adesivi a tema natalizio dai Pokéstop, dai pacchi amicizia e dal negozio: durante l’evento, potrete trovare adesivi con Vulpix di Alola, Croagunk, Whimsicott e tanti altri. Non potrete riceverne una volta che l’evento sarà terminato, quindi prendeteli finché siete in tempo!

– Durante l’evento, saranno disponibili nel negozio pacchi esclusivi dell’evento: visitate il negozio nel gioco per maggiori dettagli!

– Ricompense per la missione di mappatura AR esclusiva dell’evento: completate la missione di mappatura AR per ottenere la megaenergia di Abomasnow e per incontrare Snorunt.

Bonus

– Dalle 08:00 di martedì 22 dicembre 2020 alle 22:00 di giovedì 31 dicembre 2020 (ora locale)

Più pacchi amicizia da aprire ogni giorno: per la durata dell’evento, il numero di pacchi amicizia che potrete aprire ogni giorno salirà a 45.

Più pacchi amicizia da trasportare: per la durata dell’evento, il numero di pacchi amicizia che potrete trasportare nella Borsa salirà a 40.

– Dalle 12:00 di martedì 22 dicembre 2020 alle 23:59 di mercoledì 23 dicembre 2020 (ora locale)

Doppio dei PE da raid

– Dalle 12:00 di giovedì 24 dicembre 2020 alle 23:59 di venerdì 25 dicembre 2020 (ora locale)

Caramelle da cattura raddoppiate

– Dalle 12:00 di sabato 26 dicembre 2020 alle 23:59 di domenica 27 dicembre 2020 (ora locale)

I Pezzi Stella durano il doppio

– Dalle 12:00 di lunedì 28 dicembre 2020 alle 23:59 di martedì 29 dicembre 2020 (ora locale)

I Fortunuovo durano il doppio

– Dalle 12:00 di mercoledì 30 dicembre 2020 alle 23:59 di giovedì 31 dicembre 2020 (ora locale)

2× polvere di stelle da cattura

Riscaldatevi con uno speciale evento invernale nel weekend!

Durante l’ultimo weekend di dicembre (e del 2020), dalle 08:00 di sabato 26 alle 22:00 di domenica 27, ci sarà un evento invernale speciale.

– Ritorno di Regice nei raid!: vi siete fatti sfuggire Regice l’ultima volta che è apparso nei raid? Questa è la vostra occasione per catturare il Pokémon Iceberg!

– Ricompense per la missione di mappatura AR esclusiva dell’evento: completate la missione di mappatura AR per ottenere aroma e tanto altro.

– I Pokémon attratti più spesso da aroma: Delibird, Snorunt, Spheal, Snover, Cryogonal e Cubchoo.