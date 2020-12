Illuminating e Ultimate Gray sono i colori del 2021

Il guru del colore Pantone si è pronunciato ed ha scelto: Illuminating e Ultimate Gray sono i colori trendy del 2021

Anche quest’anno il guru del colore Pantone si è pronunciato ed ha scelto i due colori trendy per l’anno 2021. Sono ‘Illuminating’ e ‘Ultimate Gray’: “combinazione di due colori indipendenti pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda” (cit. Pantone sito web ufficiale). Più che una scelta di colori studiati, sembra un messaggio di speranza da parte del suo direttore esecutivo Leatrice Eiseman, la quale ci vuole trasmettere forza, resilienza (Ultimate Grey) e positività (Illuminating) per ritornare ad avere coraggio ed energia. La stessa Eiseman sottolinea come: “rinvigorendo lo spirito, il binomio PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 evidenzia il nostro bisogno innato di essere visti, di essere visibili, di essere riconosciuti, di essere ascoltati. Un mix cromatico che, con i suoi richiami all’introspezione, all’innovazione e all’intuizione, oltre che al rispetto per la saggezza, l’esperienza e l’intelligenza, ispira rigenerazione, spingendoci verso nuovi concetti e nuovi modi di pensare”.

Cool TM, Stefan Cook, We I Done, Kolor, Luis Vuitton, Gokhanyavas, Salvatore Ferragamo, Kiton, Ermenegildo Zegna, Emilio Pucci, Karma, Homme Plisse Issey Miyakee, Céline sono solo alcuni dei designers che hanno suggerito giallo e grigio come perfetta combinazione nei loro outfits Primavera/Estate 2021 seppur con le dovute differenze di gradazione proposte da ciascuno di loro.

L’indubbia eleganza di Kiton, Salvatore Ferragamo ed Ermenegildo Zegna si ritrova nell’eleganza dei tessuti morbidi e pregiati e nella linearità delle forme. Una classe senza tempo che da sempre distingue questi stilisti.

Emilio Pucci immagina la giovane donna primavera 2021 in delicati ricami su sete velate e organze appena baciati dai colori giallo e grigio. Vulnerabilità e preziosità che incorniciano il corpo femminile.

Giallo e grigio non sono però solo appannaggio di outfits eleganti ma si sposano perfettamente anche e soprattutto con quelli sportivi. Bastano un paio di jeans, sneakers o Chelsea boots da abbinare ad un semplice top ginnico grigio o t-shirt dello stesso colore, magari accompagnato da un maxi-pull intrecciato come proposto da Céline e We I Done e si è perfettamente alla moda senza rinunciare alla comodità.

In più, se si amano i colori, ci si può divertire a combinarli con tonalità più forti come il rosso, blu elettrico, rosa e porpora magari abbinandole a righe, quadrettati e fantasie come proposto da Gokhanyavas e Luis Vuitton. Se al contrario, questa tendenza non piace ma non si vuole rinunciare alla moda del momento, è possibile optare per i dettagli ‘Illuminating’ o ‘Ultimate Grey’ da aggiungere al proprio outfit di preferenza quali per esempio calze, scarpe, occhiali da sole, borse o cinte.

Non bisogna mai dimenticare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che i dettagli creano lo stile e sono sempre la via d’uscita per scegliere ‘quanto’ colore indossare e soprattutto ‘come’ personalizzarlo.