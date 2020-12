“Full Moon Confusion” nuovo disco di Jangy Leeon

Fuori “Full Moon Confusion”, il nuovo disco di Jangy Leeon: l’album contiene 15 brani e numerosi featuring da Shade a L’Elfo

E’ fuori distribuito da Believe, “Full Moon Confusion” (https://backl.ink/143460311), il nuovo album di Jangy Leeon: 15 tracce dalle atmosfere notturne e festose con risvolti mistici e riflessivi. Un incontro tra rap classico e contemporaneo con tanti ospiti di rilievo. I featuring parlano chiaro: Shade, Ensi, Jack The Smoker, Vacca, Axos, Warez, L’Elfo, Lanz Khan e Lexotan. E i produttori musicali – appartenenti a old, middle e new school – non sono da meno: Strage, Kanesh, Fritz Da Cat, Big Joe, St Luca Spenish, Garelli, Weirdo, Yazee, 2p, Adma, Mack Beats, Vago XVII e di nuovo Jack The Smoker.

“Full Moon Confusion” è il frutto di due anni di lavoro in cui il rapper milanese classe 87 dal timbro vocale ruvido ha curato tutto in prima persona e nei minimi dettagli, a partire dal mix e dal master (visto che è anche tecnico del suono e gestisce uno studio di registrazione con Jack The Smoker). Il titolo del disco nasce da un episodio accaduto nell’estate del 2019 in Grecia, quando il proprietario di un appartamento preso in affitto per le vacanze, per giustificare l’errore di aver accettato una doppia prenotazione, di fronte all’arrivo imprevisto dei nuovi clienti si è scusato dando la colpa alla confusione creata dalla luna piena…

“Full Moon Confusion”, infatti, è un disco nato da un periodo di transizione personale in cui Jangy Leeon ha dovuto rimettere ordine nella sua vita e in cui la musica che ha creato ha preso naturalmente queste atmosfere notturne con risvolti a volte mistici e altre festosi. Un disco, appunto, introspettivo ma anche liberatorio.

Musicalmente ci sono varie sfumature: riferimenti al rap west coast più latino, presenza di elementi tipici della trap, influenza di sonorità reggae/roots, omaggi alla musica italiana degli anni 50 (vedi “Buscaglione”) e ancora brani ispirati ai party hip hop anni 90. Ogni ospite ha dato il suo contributo e il risultato finale è un disco ricco di stili che dimostra tutta la versatilità di Jangy Leeon. Dopo “L’era Della Bestia” (2017) ed “Eldorado” (2018), il fondatore della crew milanese Mad Soul Legacy ha così realizzato il disco più completo della sua carriera.

TRACKLIST

01 Black Magic (feat Dj Lil Cut) – prod St Luca Spenish

02 Di troppo – prod Strage

03 Buscaglione (feat Axos & Lanz Khan) – prod Weirdo

04 Fatima – prod Big Joe

05 Voglia di vincere (feat Vacca, L’Elfo & Lexotan) – prod Yazee

06 Caballero – prod Weirdo

07 Olimpo (feat Warez) – prod Jack The Smoker

08 Armor King – prod Vago XVII

09 Savana Club (feat Shade) – prod Garelli

10 San Miguel – prod Mack Beats

11 Fuck That – prod 2P & Adma

12 Notte da Leoni (feat Jack The Smoker & Ensi) – prod Kanesh

13 Bulldozer – prod Garelli

14 Lost In Space – prod Fritz Da Cat

15 Screwdriver – prod Mack Beats

LINK