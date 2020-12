Cloude pubblica l’album “Resta con me”

Cloude online sulle piattaforme digitali con l’album “Resta con me”: nel disco il rapper pone l’accento su una predisposizione naturale alla sfida

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “LOTTO”, brano estratto dal nuovo album di CLOUDE dal titolo “RESTA CON ME” (Fuzz Records/Believe) disponibile in digitale dallo stesso giorno.

“LOTTO”: già dal titolo e da quel verbo usato in prima persona singolare, questo nuovo brano del rapper CLOUDE pone l’accento su una predisposizione naturale alla sfida, ma anche su un intimo squarcio di vita vissuta dello stesso autore che parte dall’infanzia e approda alla vita adulta, quella fatta di sacrifici grandi e traguardi piccoli, ma preziosi.

Spiega Cloude a proposito del nuovo brano: «“Lotto” è una sfida a superarsi e migliorarsi, a distruggere i limiti che ci ancorano senza poterci elevare. Scappare dalla realtà è una sconfitta da dove non si può né maturare né crescere. Il percorso che mi ha portato alla realizzazione del mio nuovo progetto è stato carico di forza e volontà nel voler restare a tutti i costi davanti al mio obbiettivo senza pormi limiti».

“Lotto” è uno degli otto brani contenuti in “RESTA CON ME”, nuovo album di Cloude,progetto discografico di stampo profondamente intimo ed autobiograficoin cui l’artista ha potutosperimentare e tracciare nuove commistioni sonore ed espressive.

«Con questo progetto non voglio parlare solo ai miei coetanei, ma a chiunque vive situazioni difficili che non ha la vera forza di affrontarle – racconta Cloude a proposito del suo nuovo album – Da quando ho deciso di liberarmi da ciò che mi ancorava al passato, la stesura dei testi di questo album è stata una combinazione tra forte ispirazione e determinazione, cosa che da molto tempo non riuscivo a sbloccare. Ogni parola usata traccia dopo traccia ha una precisa collocazione emotiva e sentimentale dentro di me. Questo disco affronta e mostra in modo autentico le mie insicurezze, le mie paure e angosce, a volte fatte di mancanza di fiducia e stima. “Resta Con Me” in qualche modo è la parte che di me non conoscevo ancora bene, ma la musica porterà a galla sempre di più».

Di seguito la tracklist di “Resta Con Me”: “Resta Con Me”, “Dal Tramonto All’Alba”, “Fuori”, “Lotto”, “Magliette”, “Restare Uguali”, “Ti Avrei Voluta” feat. Blue Virus, “I Fischi Le Urla Le Grida”.

Biografia

Cloude, pseudonimo di Claudio Calcagno, è un rapper italiano e nasce a Genova il 12 settembre 1983. Frequenta l’istituto d’arte e durante l’adolescenza conosce la musica rap senza mai più staccarcisi. I suoi primi lavori con lo pseudonimo di Sito risalgono agli anni2000; il primo con il collettivo Lato Oscuro, ma il gruppo dura poco. Qualche anno dopo forma i Saniasi, insieme a Matiz e Shinakaua, durato qualche anno. Incide in studio tre lavori sotto il nome Sito: nel 2013 “Yes Bula”, nel 2016 “Pioggia Sporca”, nel 2018 “Ogni maledetto Weekend”, tutti registrati nello studio del suo amico e produttore Gaetano Pellino, fratello maggiore di Giovanni Pellino, in arte Neffa. Nel brano “Pioggia Sporca” vede la fortunata collaborazione col produttore D-Ross nel brano che dà il nome al disco, mentre nel disco “Ogni Maledetto Weekend” il featuring riuscito con Nandu Popu dei Sud Sound System nel brano “Liberu la capu” (di cui viene girato anche un videoclip) gli offre visibilità in tutta la penisola. All’inizio del 2019, Claudio comincia a lavorare al nuovo progetto negli studi Next3 insieme a Roberto Vernetti e Michele Clivati, ed è lì che danno vita ad un nuovo sound. È proprio in questo momento che Claudio decide di cambiare e di ripartire con nuova musica e un nuovo nome d’arte: Cloude. Anticipato dai singoli “Resta Con Me”, “Ti avrei voluta” (feat. Blue Virus) e “Fuori”, il nuovo album di Cloude dal titolo “Resta Con Me” è disponibile in digitale dal 4 dicembre.

