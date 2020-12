È uscito in digitale “Ossigeno” il nuovo singolo di Silvia Cecchini: il nuovo brano della 26enne urbinate è su tutte le piattaforme digitali

OSSIGENO è il nuovo singolo di SILVIA CECCHINI, fuori per l’etichetta riminese Yourvoice Records. OSSIGENO, il nuovo brano di Silvia Cecchini dalle sonorità pop-elettroniche, arrangiato da Marco Giorgi di Yourvoice Records, racconta di quelle volte in cui abbiamo bisogno della presenza di una persona come se fosse ossigeno e corriamo di notte, anche sotto la pioggia, per raggiungerla e poter trascorrere del tempo insieme.

“OSSIGENO è un brano molto intenso e allo stesso tempo intimo. Spero vi emozioni tanto quanto emoziona me!”, dichiara Silvia Cecchini.

Biografia

Silvia Cecchini è una giovane ragazza di Urbino di 26 anni che divide la sua vita tra l’amore per il canto e la passione per la matematica. È infatti laureata in ingegneria informatica e dell’automazione. Al momento sta continuando gli studi di specializzazione in ingegneria, senza perdere mai di vista il suo primo obiettivo: la musica. Dopo un’esperienza con una compagnia di musical durata quattro anni, Silvia ha iniziato ad esibirsi in serate, eventi e concerti privati. Ha avuto l’opportunità di esibirsi su importanti palchi tra cui l’Auditorium Massimo di Roma con l’orchestra dal vivo, è stata finalista ad Area Sanremo 2017 e ha partecipato alla Milano Music Week 2019. Ha partecipato al contest di Radio Deejay a Riccione nel 2019 e nel 2020. Ha preso parte a molti stage con importanti artisti del panorama italiana, tra cui Bungaro e Beppe Vessicchio.

