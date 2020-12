La congiunzione tra Giove e Saturno in diretta video

La Notte Dei Giganti: la grande congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno in diretta video dalle 17 alle 18:30 di oggi sui canali social di Astronomitaly

Un evento astronomico di portata storica è in arrivo. Lunedì 21 dicembre i pianeti Giove e Saturno saranno in congiunzione; una grande congiunzione. I due giganti infatti appariranno vicinissimi nel cielo serale dopo il tramonto, separati da una distanza di 0,1 gradi, circa un quinto del diametro di una Luna Piena: saranno perfettamente visibili nello stesso campo visivo di un telescopio.

Le grandi congiunzioni si verificano ogni circa 20 anni, ma non sempre risultano essere così spettacolari.

La diretta si terrà oggi, 21 dicembre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, sui canali Facebook e Youtube di Astronomitaly.

Fabrizio Marra, assieme ad Elisa Fardelli e Martina Cardillo, guiderà gli spettatori all’osservazione di questo evento sensazionale, trasmettendo immagini in diretta dei due pianeti da telescopio. Sarà un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia e scienza, in cui verranno affrontati numerosi argomenti: cosa sappiamo di Giove e Saturno, come si sono formati, con quali telescopi gli operatori di Astronomitaly consigliano di osservare questi pianeti e molto altro!

Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly, afferma: “Il nostro lavoro consiste nell’emozionare i viaggiatori, nel contempo valorizzare il patrimonio celeste UNESCO e i luoghi migliori in cui osservarlo. Le restrizioni per arginare la Pandemia Covid-19 costringono tutti noi a restare a casa, a non poter viaggiare e per chi vive in spazi ristretti a non poter nemmeno guardare il cielo, con ovvi disagi morali per tutti. È proprio in questo difficile momento che noi non possiamo fermarci e siamo invece chiamati a ‘ristorare gli animi’ continuando a far sognare e viaggiare il pubblico con la nostra passione per il cielo stellato, che possiede un potere mistico e antico, in grado di unirci, di ricordarci che tutti viviamo sotto ad un unico cielo.”

Link alla diretta Facebook:

https://www.facebook.com/Astronomitaly/posts/3749529428439828

Link alla diretta YouTube: