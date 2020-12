I bambini al tempo del lockdown: un libro con disegni e poesie

I bambini al tempo del lockdown: il libro di UNICEF Bologna edito da Pendragon racconta i sogni dei bambini durante la pandemia

Disegni, poesie e racconti nel nuovo libro “ Bambini al tempo del lockdown ” nato da un’idea del Comitato Provinciale UNICEF di Bologna con la partecipazione degli alunni delle scuole della provincia e l’introduzione a firma del Cardinale Matteo Maria Zuppi.

In questo tempo segnato dalla Pandemia i bambini e le bambine sono stati i grandi assenti del dibattito nazionale, riservato agli esperti e rappresentanti del mondo scientifico. I bambini comunque hanno portato avanti i loro pensieri, emersi a casa e a scuola, grazie al lavoro dei docenti che anche a distanza, li hanno accompagnati nel percorso didattico ed educativo.

“L ‘Unicef ha ricevuto dalle scuole amiche molte testimonianze prodotte dagli alunni e dalle alunne sulla vita al tempo del covid-19” – dichiara Raffaele Pignone Presidente del Comitato Provinciale Unicef Bologna. “Leggendo le poesie e guardando i disegni sono rimasto affascinato dalla loro bellezza, sorpreso dal loro pensiero semplice e intenso, ma anche divertente. Confido nella generosità di tutti, con l‘acquisto di questo libro continueremo a proteggere i bambini” conclude Pignone.

Un libro che va letto dagli adulti per conoscere più da vicino emozioni e sensazioni dei più piccoli in un momento storico che ha cambiato profondamente le nostre abitudini e inciso sulle prospettive.

Il libro fa parte del progetto Scuola Amica dell‘UNICEF ed è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, con il contributo del Gruppo HERA SpA.

«È un testo che raccoglie le testimonianze dei bambini e dei ragazzi, ma non è un libro “da bambini” e “da ragazzi”, perché fa emergere ciò che vi è di più vero e profondo dell‘animo umano e che gli adulti, forse, rischiano di dimenticare.» – si legge nell’introduzione a firma del Cardinale Zuppi.

Ulteriori contributi al libro sono di: Francesco Samengo, Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF; Stefano Versari, Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna; Clede Maria Garavini, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; Marilena Pillati, Commissione cultura, scuola e formazione della Regione Emilia-Romagna; Susanna Zaccaria, Assessore all’Educazione, Scuola, Pari Opportunità e Differenze di genere del Comune di Bologna; Rolando Dondarini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

“I bambini al tempo del lockdown” (volume illustrato a colori, pagine 128) è disponibile presso il Comitato Provinciale UNICEF (via Galliera 2/a, Bologna) e si può acquistare online direttamente dal sito della casa editrice Pendragon. L’intero ricavato andrà a sostegno delle attività e dei programmi UNICEF per la protezione dei diritti dei bambini. Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile avere copia del libro.

Per maggiori informazioni: