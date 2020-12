GCC Pokémon: Destino Splendente nuova espansione

Destino Splendente: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon. Più di 190 carte che saranno disponibili dal 19 febbraio

Più di 100 Pokémon cromatici, tra cui Charizard nella sua forma Gigamax, e oltre 30 Pokémon-V e Pokémon-VMAX. The Pokémon Company International ha annunciato un’espansione speciale per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon GCC. ‘Destino Splendente’ arriverà in tutto il mondo il 19 febbraio 2021 e comprenderà oltre 190 carte, tra cui tre nuove carte Pokémon policrome, ciascuna delle quali avrà come protagonista un Pokémon leggendario o misterioso, e caratterizzate dallo sfondo arcobaleno che si estende oltre la cornice.

Le carte del set Destino Splendente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili nei seguenti prodotti:

– Set Allenatore Fuoriclasse Destino Splendente (disponibile dal 19 febbraio 2021): include 10 buste dell’espansione Destino Splendente, una carta promozionale olografica di Eevee-VMAX e vari accessori di gioco

– Scatole da collezione Destino Splendente (disponibili dal 19 febbraio 2021): include sei buste dell’espansione Destino Splendente e una carta promozionale olografica di Eldegoss-V, Boltund-V o Cramorant-V

– Collezione Pikachu-V dell’espansione Destino Splendente (disponibile dal 19 febbraio 2021): include quattro buste dell’espansione Destino Splendente, insieme a una carta promozionale olografica e una carta promozionale olografica gigante di Pikachu-V

– Collezioni con spilla Festa di Matti dell’espansione Destino Splendente (disponibili dal 19 febbraio 2021): include tre buste dell’espansione Destino Splendente; una carta promozionale olografica di Bunnelby, Dedenne, Mr. Rime di Galar o Polteageist, insieme alla spilla corrispondente.

– Miniscatole da collezione Destino Splendente (disponibili dal 5 marzo 2021): include due buste dell’espansione Destino Splendente e una moneta

– Collezioni premium dell’espansione Destino Splendente (disponibili dal 5 marzo 2021): include sette buste dell’espansione Destino Splendente, una carta promozionale olografica di Crobat-V cromatico o Dragapult-V cromatico, una carta promozionale olografica e una carta promozionale olografica gigante di Crobat-VMAX cromatico o Dragapult-VMAX cromatico e una moneta corrispondente.