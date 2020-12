Fortnite: tha Supreme organizza il torneo “thasup box fight”

tha Supreme ospita Slait e Young Miles nel torneo di Fortnite “thasup box fight”: appuntamento il 22 dicembre con varie sorprese musicali

Martedì 22 dicembre 2020 si svolgerà thasup box fight, il primo torneo di Fortnite organizzato da tha Supreme in collaborazione con Machete Gaming e Me Next e realizzato da Spazio Lenovo, il primo concept store di Lenovo in Corso Matteotti a Milano. La diretta streaming sarà presentata da Hell Raton, reduce dal successo di X Factor 2020, insieme allo streamer Piazz e sarà trasmessa in esclusiva su Twtich a partire dalle 14 del 22 dicembre sul canale MacheteTv (https://www.twitch.tv/machetetv/).

thasup box fight è un torneo su invito a eliminazione diretta con un montepremi di 15mila euro. Come vuole lo spirito di Machete Gaming, format e team di gamer collegato alla crew hip hop fondata nel 2010 da Salmo, Slait ed Hell Raton, ci sarà spazio anche per la musica: a metà torneo, infatti, è previsto il dj set “BV3 Fight Club” con protagonisti Slait vs Young Miles e vari special guest a sorpresa. Oltre a questo dj set che celebrerà il grande successo di “BV3” – il recente album di Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles che ha conquistato per tre settimane consecutive il primo posto della Classifica Top Album FIMI ed è già stato certificato disco di platino – all’interno di thasup box fight ci saranno ulteriori sorprese legate alla musica…

Per avere tutti i dettagli, ogni aggiornamento sul torneo sarà comunicato sulla pagina Instagram ufficiale di Machete Gaming https://www.instagram.com/machete.gaming/