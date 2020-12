“Dentro e fuori” è il primo singolo di Oana

Fuori il primo singolo di Oana, atipica artista classe 1992 che ha fatto il classico e lavora nei bar. Dentro e fuori è un brano che è un benvenuto, una premessa, un primo assaggio di uno dei dischi in arrivo più interessanti della scena pop indipendente. Un ritratto di un mondo dove si balla, nonostante tutto, fino alla fine, tra oscurità e tormenti.

“Ho voluto, attraverso doppi sensi vagamente tendenziosi, portare un messaggio di liberazione decontestualizzata. Cercare di elevarsi, di ambire alla “migliore versione di sé” sono atteggiamenti intelligenti, sono però diversi dalle “maschere” di cui parlo, in cui ci intrappoliamo, che sono statiche ed emotivamente pericolose”.

“Togliamoci le maschere, si staccano e ci guardano”. Oppure sfruttiamole per recitare, per essere attori (nel senso etimologico del termine) quindi agire senza esserne dominati, o esserne dominati agendo, in un gioco di ruoli consapevole. Allora sì che può anche essere divertente. Quindi..?

“Che sapore ha il sogno che vuoi interpretare?”

“Ti piace questo clima caldo?”