Arthemisia lancia la visita online Natale con Monet

Arthemisia ha pensato a un regalo per tutti gli appassionati di arte: una visita guidata in diretta su Zoom alla mostra “Monet e gli Impressionisti”

Anche se le mostre sono chiuse, la voglia di godere delle meraviglie dell’arte è grande. Per il periodo natalizio, Arthemisia ha pensato quindi a un regalo per tutti gli appassionati di arte: una visita guidata in diretta alla mostra “Monet e gli Impressionisti” (allestita a Palazzo Albergati di Bologna), comodamente da casa propria, con l’eccezionale guida di Sergio Gaddi, noto divulgatore d’arte.

Al prezzo di 5 euro – per regalarsi o regalare a qualcuno un’ora dedicata all’arte e alla bellezza – si potrà accedere virtualmente nelle sale di Palazzo Albergati di Bologna, con un semplicissimo collegamento Zoom.

57 capolavori di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo francese – quali Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissarro e Signac – tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, saranno a disposizione del grande pubblico e direttamente da casa.

Pensata in 5 appuntamenti (26 e 30 dicembre, e poi il 1-3-6 gennaio, alle ore 18.00), la visita non è un tour virtuale pre-registrato, ma una vera e propria visita guidata, sala per sala, che permette di godersi – da soli o in compagnia della famiglia o degli amici – dal televisore, dal computer o anche dal proprio smartphone, un viaggio unico tra i capolavori di Monet e dei più grandi Impressionisti. Al termine della visita, della durata di circa un’ora, si potrà poi dialogare con Sergio Gaddi per fare domande e approfondire i temi della visita.

“In questo periodo così difficile per tutti – dichiara Iole Siena, Presidente del Gruppo Arthemisia – abbiamo voluto fare un piccolo gesto di amore verso i nostri visitatori, e portare nelle case un abbraccio e un soffio di bellezza. Spero che genitori e figli possano condividere questo bel momento insieme!”

INFORMAZIONI

Acquisto su

www.arthemisia.it

www.palazzoalbergati.com

(dal 17 dicembre fino alle ore 14.00 di ciascuna data)



Biglietto

5€ (+ diritti d’agenzia)

Modalità di partecipazione

App Zoom



Date e orari

– 26 dicembre, ore 18.00

– 30 dicembre, ore 18.00

– 1 gennaio, ore 18.00

– 3 gennaio, ore 18.00

– 6 gennaio, ore 18.00



Istruzioni per partecipare

– acquistare la visita su www.arthemisia.it o www.palazzoalbergati.com (*se si tratta di un regalo a terzi, specificare nei campi appositi i dati del partecipante all’evento: nome, cognome e email)

– a partire dalle ore 15.00 del giorno dell’evento, sarà inviata da Zoom la mail con il link e le credenziali di accesso per partecipare alla visita in diretta. In ogni caso, un’ora prima della partenza del tour, verrà inviata una mail di promemoria

– scaricare la app Zoom

– accedere a Zoom cliccando sul link ricevuto o inserendo le credenziali indicate

– momento Q&A alla fine della visita

Per maggiori informazioni

