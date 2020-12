Pandemic Fatigue: come combattere lo stress da Covid

Pandemic Fatigue: Damiano Galimberti, Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione che ha studiato l’utilizzo degli adattogeni, spiega come combattere lo stress da Covid

La situazione storica che stiamo vivendo, che si porta dietro una serie di grandi rinunce e preoccupazioni per il futuro, ha provocato nelle persone uno stato di incertezza e precarietà. Tutto questo, insieme al bombardamento mediatico proveniente dai mezzi di comunicazione e dai social network, e alla difficile gestione del bilanciamento vita privata-lavoro dovuta allo smart working ‘always on’, ha portato irrimediabilmente molte persone a vivere forti stati di stress. Ciò che ne consegue sono una maggiore difficoltà nel relazionarsi con gli altri, l’aumento di stati d’animo come paura, disturbi di salute mentale o di equilibrio, problematiche di umore, insonnia, irritabilità e aggressività.

Esistono strumenti in grado di aiutare l’individuo a combattere queste particolari condizioni di stress psico-fisico: i cosiddetti “adattogeni”. Il dottor Damiano Galimberti, Medico Specialista in Scienze dell’Alimentazione, sottolinea il loro ruolo nella modulazione (non ancora di inibizione) dello stress. “Gli adattogeni sono sostanze in grado di aumentare in maniera aspecifica la resistenza dell’organismo a stress di varia natura, sia fisica che chimica o psichica. Il cortisolo per esempio è un noto adattogeno.”

Il dottor Galimberti evidenzia la capacità di questi strumenti utili a contrastare questo tipo di condizioni di stress e stanchezza psico fisica. “L’adattogeno ha il compito di attivare dei piccoli stress utili e benefici che “allenano” l’organismo ad affrontare meglio le sue risposte di fronte a stress maggiori, quindi di aumentare la sua capacità di resistenza e di contrastare lo stress.”

Lo stress si manifesta quando la pressione esterna diventa più grande rispetto alla capacità di risposta, riadattamento e resistenza dell’organismo. Gli adattogeni vanno quindi di pari passo con un’azione di bilanciamento dello stress. Lo stress è una risposta “aspecifica” (non caratteristica, tipica o, appunto, specifica) dell’organismo a qualsiasi tipo di stimolo, chiamato stressor, interno o esterno. Lo stressor ha due parametri importanti: l’intensità dello stressor e la durata, che possono mettere in pericolo l’integrità psicofisica e l’equilibrio dell’organismo, evocando meccanismi di adattamento per ristabilire l’equilibrio.

Lo stress porta a delle reazioni di tipo endocrino e immunologico, viene coinvolto quindi il sistema nervoso, il sistema neuro-endocrino e il sistema adreno-simpatico. Anche il sistema immunitario a sua volta è coinvolto: lo stress utile comporta un progressivo adattamento dell’organismo, ma se gli stimoli vengono protratti troppo a lungo e con troppa intensità, si verificheranno fasi di sovraccarico. La conseguenza è l’avere uno stress cronico e una insufficiente capacità di adattamento e si arriva alla cosiddetta fase di esaurimento, che porta a conseguenze patologiche e sistemiche anche sullo stato di salute e sulla capacità di difesa attiva dell’organismo.

Pure Encapsulation ha studiato prodotti contenenti la quantità corretta di materia prima, privi di allergeni o coloranti, utili a contrastare lo stress. Prodotti in linea con il “Pure Thinking”, il nuovo trend basato su una ricerca attiva del benessere puro, guidato dalla volontà di vivere la quotidianità senza cattive abitudini, alimentari e non, liberandosi dagli eccessi e prendendosi cura di sé per stare bene dentro e fuori. Tra gli adattogeni utili a contrastare lo stress troviamo: l’Ashwagandha o Withania somnifera, erba adattogena utilizzata nella medicina tradizionale capace di contenere l’ansia e fornire supporto per il benessere mentale e fisico, con benefici per memoria e concentrazione; la Rhodiola Rosea, utilizzata per modulare l’appetito e buon alleato contro la stanchezza e la fatica e il cattivo umore; il Panax Gingseng, adattogeno con azione antifatica capace di rallentare il decadimento delle performance cognitive, con benefici a livello neurologico e sul sistema immunitario; il Ginkgo Forte, integratore alimentare che favorisce l’ossigenazione sanguigna, rafforza le funzioni celebrali, la memoria e la concentrazione.

Per intervenire a livello del sistema psico-neuro-endocrino immunologico, la parte legata all’immunità, esistono ulteriori integratori: Immunità EXTRA con NAC di Pure Encapsulations contiene un mix di vitamine, minerali e antiossidanti ma con funzioni differenti, capace di offrire supporto contro i sintomi della congestione nasale e ridurre i sintomi e l’incidenza dell’influenza.

Immunità Extra con NAC ha alla base anche EpiCor, un complesso fermentato di lievito, scientificamente dimostrato per supportare il sistema immunitario. Il fermentato di EpiCor è stato sottoposto a sette studi clinici umani, tutti pubblicati su giornali scientifici a revisione paritaria, utilizzando una dose standard di 500 mg al giorno. Cinque dei sette studi sono conformi al gold standard del disegno clinico, sono cioè studi randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo. I risultati mostrano che EpiCor è in grado di supportare il sistema immunitario modulandone la risposta. Le prove scientifiche dimostrano che l’attività di EpiCor si manifesta aumentando significativamente la secrezione di immunoglobina A, risposta immunitaria, aumentando sensibilmente la protezione antiossidante del siero e l’attività delle cellule natural killer (NK), cellule del sistema immunitario innato che reagiscono velocemente (minuti-ore) contro virus o batteri.

Pure Encapsulations fa parte della famiglia Nestlé Health Science, azienda globale che investe in innovazione mettendo a frutto le ricerche scientifiche più avanzate con l’obiettivo di segnare una svolta nella cura della salute a vantaggio di tutti. Gli integratori alimentari Pure Encapsulations possono essere acquistati sul sito shop.purecaps.it, nelle farmacie convenzionate e su Amazon.