Governo in bilico, Rosato: “Non c’è più fiducia”

Governo appeso a un filo, Rosato (Italia Viva): “Non c’è più fiducia tra Conte e la maggioranza. O il premier risolve o per noi il governo è finito”

“Ad oggi non c’e’ piu’ la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla”. Cosi’ Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore Italia Viva a Sky. “Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo e’ finito”, aggiunge.

“Gli altri partner di governo – continua Rosato come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) – sono d’accordo con noi. Anche i ministri del M5s non hanno apprezzato che il premier non abbia discusso con nessuno” come intendeva usare i fondi del Recovery. Per Rosato il premier ha “commissariato” in dossier del piano europeo, “comunicandolo alle 2 di notte e pretendendo che il cdm lo approvasse alle 9 di mattina”.