Bayer lancia piattaforma di terapia genica e cellulare

Bayer lancia la piattaforma C> di terapia genica e cellulare: l’operazione fa seguito all’acquisizione di AskBio

Meno di due mesi dopo dall’acquisizione di AskBio, società di terapia genica, Bayer ha lanciato una piattaforma di terapia cellulare e genica all’interno della sua divisione farmaceutica.

In una nota, Bayer fa sapere che il lancio della nuova piattaforma è una mossa “profondamente trasformativa” per il suo business. Stefan Oelrich, membro del Consiglio di Amministrazione di Bayer e presidente della Divisione Farmaceutica della società, ha sottolineato l’impatto che le terapie cellulari e geniche hanno avuto nella cura delle malattie e ha affermato che l’obiettivo della società è quello di essere “all’avanguardia di questa rivoluzione nella scienza”. Per dirigere il nuovo programma, l’azienda ha scelto Wolfram Carius, il suo attuale vice presidente della Divisione Farmaceutica per la fornitura di prodotti farmaceutici.

Denominata C>, la nuova piattaforma combinerà molteplici funzioni fornendo supporto attraverso l’intera catena del valore per la ricerca e lo sviluppo di terapie cellulari e geniche, ha detto l’azienda. Ciò include il supporto nello sviluppo preclinico, CMC, programmi clinici, gestione di progetti e altro ancora. La piattaforma guiderà il concetto di forma dei progetti attraverso il lancio commerciale. L’obiettivo è quello di costruire piattaforme robuste con un’ampia applicazione in diverse aree terapeutiche, ha detto l’azienda.

“Il settore delle terapie cellulari sta crescendo a un ritmo senza precedenti. Con la creazione della piattaforma C> di Bayer, la nostra azienda promuoverà la sua presenza in questo settore. Questo completerà la nostra attuale pipeline che comprende già cinque risorse avanzate con almeno tre nuovi farmaci in fase di sperimentazione all’anno per i prossimi anni”, ha dichiarato Oelrich in una dichiarazione.

L’azienda tedesca fa sapere che sta rafforzando le sue capacità interne e perseguirà anche collaborazioni strategiche esterne, acquisizioni tecnologiche e licenze. In ottobre, l’azienda ha acquisito la pipeline di trattamenti per la terapia genica basata su AAV di AskBio e il suo processo di produzione di Pro10 AAV, che è diventato una sorta di standard in tutto il settore. Il processo Pro10 AAV è utilizzato da diverse aziende, tra cui Pfizer, Takeda e Viralgen Vector Core SA. Bayer è ora proprietaria della pipeline di trattamenti di AskBio per la malattia di Pompe, il morbo di Parkinson e le terapie per le malattie neuromuscolari, del sistema nervoso centrale, cardiovascolari e metaboliche.

L’aggiunta di AskBio completa il disegno strategico iniziato con un altra società di terapia cellulare e genica della Bayer, BlueRock Therapeutics, acquisita l’anno scorso. BlueRock sta sviluppando cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), con il suo programma più avanzato rivolto al morbo di Parkinson. Oltre a queste due società, Bayer ha acquisito anche un’organizzazione di produzione a contratto specializzata nella terapia genica. L’azienda ha dichiarato di aver creato una pipeline C> che comprende cinque attività avanzate e più di quindici candidati preclinici.

“L’emergente rivoluzione biologica rappresenta un’opportunità unica nella vita e una nuova era per Bayer”, ha detto Carius in una dichiarazione. “Una piattaforma C> dedicata è vitale per accelerare l’innovazione alla sua fonte e per garantire la sua traduzione in terapie tangibili per i pazienti che non hanno tempo da perdere”.

La piattaforma C> permetterà ai suoi partner di operare in modo autonomo per sviluppare e far progredire il loro portafoglio e la loro tecnologia. Il ruolo della Piattaforma C> di Bayer è quello di fungere da guida strategica per garantire che le diverse parti dell’organizzazione si completino a vicenda e combinino il “migliore know-how biotecnologico e farmaceutico”.

La formazione della piattaforma C> arriva dopo che Bayer e Blackford Analysis hanno stipulato un accordo di sviluppo e licenza per stabilire una piattaforma di intelligenza artificiale (AI) per l’imaging medico. La piattaforma consentirà l’integrazione delle applicazioni di IA nel flusso di lavoro dell’imaging medico che può supportare il complesso processo decisionale dei radiologi ed è destinata ad aumentare la fiducia diagnostica, hanno detto le aziende.