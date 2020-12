A gennaio uscirà il nuovo disco di Capo Plaza

Capo Plaza annuncia il suo secondo disco: “Plaza” fuori il 22 gennaio, è stato annunciato con un video che vede come protagonista Fortunato Cerlino

Il ragazzo che nel 2018 voleva gridare contro il mondo con lo stile di un ‘Giovane Fuoriclasse’, oggi è un adulto consapevole del proprio talento che ha scelto di mostrarci l’altra faccia del suo successo.

Capo Plaza annuncia il suo secondo e atteso album ‘Plaza’. Il lavoro, in uscita il 22 gennaio, è stato annunciato con un video che vede come protagonista Fortunato Cerlino, l’attore noto per la sua partecipazione a “L’inferno” e alla serie tv “Gomorra”.

L’album, in preorder come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile in vari formati, tra questi una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede ‘Il Principe Fuoriclasse’ protagonista.

Nel magazine, Capo Plaza racconta in modo molto sincero la genesi del suo nuovo lavoro e tutto quello che gli è successo dall’uscita dell’album d’esordio ad oggi. Non mancano le lettere dei componenti della sua famiglia e delle persone, artisti, produttori e amici che gli sono stati vicino.