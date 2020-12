Star Wars – KotOR II disponibile per dispositivi mobile: download su App Store e Google Play. Il classico gioco di ruolo ritorna con controlli modernizzati

Il conflitto culminante tra i signori dei Sith e l’Esule Jedi fa il suo tanto atteso debutto per i giocatori mobile. Star Wars Knights of the old Republic – The Sith Lords (KotOR II) è ora disponibile per l’acquisto digitale su App Store e Google Play. Il classico gioco di ruolo ritorna con controlli modernizzati per dispositivi touchscreen.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Knights of the Old Republic, i Sith hanno portato i Jedi sull’orlo dell’estinzione e sono sul punto di schiacciare la Vecchia Repubblica.

Con l’Ordine Jedi in rovina, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) l’unica speranza della Repubblica è uno Jedi solitario che lotta per riconnettersi con la Forza. Nei panni di questo Jedi, i giocatori dovranno affrontare la decisione più atroce della galassia: seguire il lato chiaro o soccombere all’oscurità. Le scelte fatte influenzeranno il personaggio, il suo gruppo e coloro che possono unirsi alla missione.